Названа дата завершения отопительного сезона в Благовещенске

Отопительный сезон в Благовещенске планируется завершить 6 мая. Жилые дома и социальные объекты традиционно начнут отключать от тепла после того, как среднесуточные температуры воздуха превысят 8 градусов тепла.

После завершения отопительного сезона в амурской столице пройдут гидравлические испытания. Затем начнется ремонтная кампания по подготовке коммунальных сетей и котельных к следующему отопительному периоду, напоминает пресс-служба мэрии.

По информации АО «ДГК», гидравлические испытания в Благовещенске намечены с 12 по 14 мая. Плановые диагностические мероприятия и ремонтные работы на теплотрассах будут проведены согласно графику ремонта оборудования магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ на 2020 год. «Амурские коммунальные системы» также составили план подготовки сетей и котельных к отопительному периоду 2020-2021 годов.

В связи с этим в различных районах города по графику на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.