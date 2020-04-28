Избегать предметов роскоши и не ругаться при женщинах: МВД разработало кодекс этики для полицейских

В МВД РФ разработали кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указано, что кодекс этики правоохранителей разработан «в целях формирования у сотрудников органов внутренних дел РФ нравственной мотивации к добросовестному выполнению служебных обязанностей, укрепления в обществе авторитета органов внутренних дел Российской Федерации, повышения доверия к ним граждан, поддержания на должном уровне служебной дисциплины ‎и законности среди личного состава».

Так, сотрудникам предписывается придерживаться делового стиля поведения, выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности и внимательности.

При оформлении служебного кабинета сотрудникам следует «соблюдать функциональность, скромность и чувство меры‎, избегать использования предметов роскоши».

Также, согласно Кодексу, правоохранители должны сохранять «выдержку и достоинство, контролировать свое эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации».

С правонарушителями предписывается разговаривать доброжелательно, без нравоучений, при этом убедительно и ясно разъяснять им незаконность их действий, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты.

Также сотрудники правопорядка должны: воздерживаться от жестких действий и резких высказываний ‎по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста; при проведении допроса сохранять спокойствие и уверенность, проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого; воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки, недопустимых знаков внимания; соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона и так далее.

Прописаны также требования к внешнему виду правоохранителей. К примеру, сотруднику в форменной одежде не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если это не связано ‎с выполнением служебных обязанностей.

При выполнении служебных обязанностей мужчинам-полицейским предписано быть всегда коротко подстриженными и тщательно выбритыми, а в случае ношения усов и бороды – следить за их аккуратным видом.

«Сотруднику мужского пола не рекомендуется носить ювелирные украшения за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию. Сотруднику женского пола следует соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений», – говорится в документе.

В соцсетях не рекомендуется размещать информацию, включая фото и видео, «позволяющую определить его персональные данные, принадлежность ‎к органам внутренних дел, если это не связано с выполнением им служебных обязанностей… информацию, которая может вызвать негативную реакцию ‎в обществе… материалы, дискредитирующие образ сотрудника, умаляющие либо наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел».

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.