Пожилым нуждающимся амурчанам раздают бесплатные продуктовые наборы (фото)

Амурчане старше 65 лет, которые находятся на учете в социальной защите или получают минимальную пенсию, могут рассчитывать на бесплатную продуктовую помощь. Ее оказывают в рамках общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», организованной в связи с распространением коронавируса.

Всего в рамках акции планируется сформировать 20 000 продуктовых наборов. Их будут раздавать постепенно до конца июня по мере формирования списков нуждающихся. Пока в этих списках значатся около 5 500 пожилых амурчан, получающих минимальную пенсию и около 2 300 – проживающих в социальных домах. Продукты им доставят социальные работники и волонтеры. Деньги на продуктовую помощь области были выделены спонсором, рассказывает руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

«Списки граждан, которым эта помощь будет оказана, формирует амурское министерство социальной защиты населения совместно с Пенсионным фондом. Поэтому заявки на получение этой бесплатной продуктовой помощи по телефонам горячих линий не принимаются. Продуктовые наборы будут предоставлены указанным категориям постепенно до конца июня текущего года.(...) У нас есть штаб акции "#МыВместе", туда входят волонтеры-медики, Общероссийский народный фронт, отдел по делам молодежи, ресурсный центр развития добровольчества в Амурской области, Центр Выбор ­­ в Благовещенске. В муниципалитетах там свои центры, комитеты», – сообщила Кравчук.

Между тем, в Приамурье проживает больше 100 тысяч пенсионеров. Руководитель регионального ОНФ добавляет, что кроме того, что волонтеры развозят бесплатные продуктовые наборы согласно списку, они работают по заявкам, которые оставляют пожилые люди на горячей линии (8 800 200 34 11 или 112). Добровольцы покупают и доставляют продукты первой необходимости или лекарства за средства обратившегося.

Фото: региональный исполком ОНФ в Амурской области