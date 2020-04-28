Девушку-механика уволили из-за её фотографий и видео, которые коллеги смотрели во время работы

24-летняя Кирстен Вон из Форт-Уэйна работала механиком, пока ее не уволили из-за фотографий и видео эротического содержания. Девушка – мастер своего дела, она постоянно доказывала свое мастерство в работе на различных конкурсах и занимала призовые места.

Кирстен активно ведет Инстаграм, где рассказывает о тонкостях профессии и показывает свое мастерство на деле.

Помимо рабочих моментов, девушка-механик также выкладывала откровенные фотографии. За это она и поплатилась – ее уволили из-за этих снимков.

Девушка хотела найти дополнительный заработок, чтобы выплатить студенческий кредит и ипотеку, сообщает Life. Для этого она завела аккаунт на сайте OnlyFans, где можно показывать свои откровенные фото и видео за деньги. Американка неосмотрительно оставила ссылку на страницу у себя в Инстаграме. По ссылке перешли коллеги, из-за чего рабочие отношения изменились не в лучшую сторону.

Сотрудники-мужчины стали смотреть ролики с Кирстен прямо на работе, в открытую комментируя увиденное. Некоторые настолько осмелели, что стали домогаться до смелой девушки. Руководство узнало об этих видео и приняло решение уволить механика.

По словам Кирстен, она всегда качественно выполняла свою работу и в рабочее время выглядела и вела себя так, как подобает. При этом представители фирмы заявили, что уволили девушку не из-за её страницы, а из-за того, что она нарушила политику компании. Как именно она это сделала, не уточнили. Но Вон предоставила аудиозапись, где руководство обсуждало, что её аккаунт может негативно отразиться на их репутации. Однако девушка не собирается унывать и считает лучшим способом мести достижение успеха в обеих сферах.