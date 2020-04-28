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28апреля
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сегодня, 11:50 3

На днях в Благовещенске установят 10 новых аппаратов ИВЛ

На днях в Благовещенске установят 10 новых аппаратов ИВЛ

Светлана Леонтьева также рассказала на онлайн пресс-конференции, что со дня на день в Благовещенской городской клинической больнице приведут в готовность новые аппараты искусственной вентиляции легких, которыми Амурскую область оснастил Минпромторг.

Кроме новых на помощь в лечении коронавируса будут задействованы аппараты искусственной вентиляции легких из других районов Приамурья.

«Мы провели ревизию аппаратов искусственной вентиляции легких по области. Учитывая, что во многих медицинских организациях с целью снижения риска заражения плановая помощь приостановлена до особого распоряжения, те аппараты ИВЛ, которые у нас сегодня высвободились, мы их перераспределили в городскую больницу, так как это инфекционный госпиталь, который рассчитан на оказание медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID, усложненным пневмонией», – отметила спикер

На предыдущей пресс-конференции экс-министр Евгения Жарновникова, делилась с журналистами, что из 139 аппаратов в инфекционных госпиталях региона имеется только 36. Приамурье пять медицинских организаций определены под инфекционные госпитали, это Благовещенская городская больница — 300 коек, в Свободном — 7 коек, Белогорске — 10 коек, Амурская областная инфекционная больница — 50 коек. В резерве есть 30 коек в неонатологическом корпусе Амурской областной детской больнице на случай детской заболеваемости коронавирусом. 70 % этих коек должны быть оснащены кислородом, 50 % — аппаратами ИВЛ.

Кроме этого журналисты поинтересовались запасом средств индивидуальной защиты для медиков. Исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что все медицинские учреждения Приамурье оснащены в полной мере.

Не хватает только респираторов, нынешний запас рассчитан на неделю. Однако их поставку в областном министерстве ждут со дня на день. Спикер отметила, что средства индивидуальной защиты приходят на учреждения регулярно, в том числе за счет спонсорской помощи. Этот вопрос находится на строгом контроле у губернатора Приамурья.

«Мы сейчас мониторим все медицинские учреждения, каждую организацию. Распределяем СИЗы внутри региона, между районами, чтобы никто не остался не обут и не одет. Не дай бог, чтобы не случилось ситуации, что специалистам нужно выходить в очаг, а нам нечем их снабдить», – прокомментировала Светлана Леонтьева.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Да типун вам на язык.

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад



    ~~На предыдущей пресс-конференции экс-министр Евгения Жарновникова, делилась с журналистами, что из 139 аппаратов в регионе имеется только 36.



    Хм, сдаётся мне, что г-жа Жарновникова говорила про инфекционные госпитали, а не регион.

    Нехорошо, господа журналисты, вводит в заблуждение читателей.



    Не хватает только респираторов, нынешний запас рассчитан на неделю. Однако их поставку в областном министерстве ждут со дня на день. Спикер отметила, что средства индивидуальной защиты приходят на учреждения регулярно, в том числе за счет спонсорской помощи.



    Да если бы не спонсорская помощь, хрен бы хватило СИЗов для медиков!

  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    опять вспомнилась цифра 400 шт в области)))))), статистика мать их......

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