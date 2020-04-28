Олег Имамеев: «Благовещенцам придется привыкать к ограничению движения по мосту»

В 2018 году было проведено обследование моста. «Данное обследование подтвердило, что эксплуатация моста возможна, но было рекомендовано произвести капитальный ремонт сооружения. После этого обследования родился конкурс на разработку проекта капитального ремонта моста, который был отыгран в декабре 2019 года и заключен контракт с московской компанией «Петромоделинг», – рассказал Олег Имамеев.

Компания на основании этого обследования готовит проектное решение к августу этого года. Уже в 2021 году начнется капитальный ремонт моста. Длиться он будет больше года. Поэтому благовещенцам нужно быть готовыми к длительному ограничению движения по мосту и пересматривать свои маршруты.

Что касается нынешнего ремонт плиты, то в мэрии не исключают, что мост придется закрывать полностью. «Все работы будут краткосрочными, это 1-3 дня, и они будут производиться только в ночное время», – добавляет первый заммэра.

Сейчас проезд по мосту большегрузам запрещен. Решается вопрос с пассажирскими автобусами.«Прорабатываются все варианты по доставке пассажиров с одного берега на другой. Пумы – это один из вариантов. Никто не исключает вариант челночного сообщения более легким транспортом непосредственно по мосту. Это будет определять уже минстранс совместно с перевозчиками. Возможно, будут действовать оба варианта», – сообщил Олег Гатауллович.

Все оперативные службы будут в любом случае пропускаться по мосту. Подробности в видео.