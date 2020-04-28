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28апреля
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Олег Имамеев: «Благовещенцам придется привыкать к ограничению движения по мосту»

Олег Имамеев: «Благовещенцам придется привыкать к ограничению движения по мосту»

До середины июня будут вестись ремонтные работы на мосту через Зею. Как сообщало Амур.инфо, на одном из пролетов моста просела плита перекрытия, сейчас движение осуществляется по одной полосе. Городские власти призывают горожан с пониманием отнестись к ситуации. Как сообщил в программе «Простые вопросы» первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, капитальный ремонт моста начнется в 2021 и продлится больше года.

В 2018 году было проведено обследование моста. «Данное обследование подтвердило, что эксплуатация моста возможна, но было рекомендовано произвести капитальный ремонт сооружения. После этого обследования родился конкурс на разработку проекта капитального ремонта моста, который был отыгран в декабре 2019 года и заключен контракт с московской компанией «Петромоделинг», – рассказал Олег Имамеев.

Компания на основании этого обследования готовит проектное решение к августу этого года. Уже в 2021 году начнется капитальный ремонт моста. Длиться он будет больше года. Поэтому благовещенцам нужно быть готовыми к длительному ограничению движения по мосту и пересматривать свои маршруты.

Что касается нынешнего ремонт плиты, то в мэрии не исключают, что мост придется закрывать полностью. «Все работы будут краткосрочными, это 1-3 дня, и они будут производиться только в ночное время», – добавляет первый заммэра.

Сейчас проезд по мосту большегрузам запрещен. Решается вопрос с пассажирскими автобусами.«Прорабатываются все варианты по доставке пассажиров с одного берега на другой. Пумы – это один из вариантов. Никто не исключает вариант челночного сообщения более легким транспортом непосредственно по мосту. Это будет определять уже минстранс совместно с перевозчиками. Возможно, будут действовать оба варианта», – сообщил Олег Гатауллович.

Все оперативные службы будут в любом случае пропускаться по мосту. Подробности в видео.

Просмотров всего: 1990

#дороги #Простые вопросы

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Комментарии
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  • маузер

    маузер
    1 час назад

    вот они так и не ответят? не в отсидку так хоть в отставку... поди ж ты крестики носют)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    А мэр где?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    распилили наверно денег на осмотре моста -вот и результат

  • телега

    телега
    1 час назад

    Вот уж радость то для людей на том берегу...

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Мартовская Зима : А чем вас Олег Гатауллович не устраивает?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Пожарные машины как будут по мосту ехать?

  • Оксана Руденко

    Оксана Руденко
    59 минут назад

    Tуман

    Пожарные машины как будут по мосту ехать?



    В видео есть ответ на этот вопрос

  • УГА

    УГА
    56 минут назад

    "Прошу Вас отнестись к этому с пониманием". Девиз современной России.

  • мыжго

    мыжго
    56 минут назад

    Дотянулся проклятый Сталин. Сволочи коммуняки не могли мост построить, который бы без ремонта хотя бы 500 лет простоял. А вот теперь добрым хорошим капиталистам и их обслуге во власти что-то делать приходится.

  • телега

    телега
    55 минут назад

    Пожарным машинам можно, они клятву Гипократа давали

  • мыжго

    мыжго
    55 минут назад

    Мартовская Зима

    А мэр где?



    Думаю стОит ждать её скорую отставку. Пара-тройка месяцев.

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад



    ~~Городские власти призывают горожан с пониманием отнестись к ситуации.



    И это городские власти!

    А когда отписки писали, что мост исправен и безопасен, чем думали?

    А народ теперь должен к ним с пониманием...

    Они устроили транспортный коллапс в городе, а мы их должны "понять, простить"...

  • Paster

    Paster
    48 минут назад

    Мартовская Зима

    А мэр где?



    Этим городом рулят все, кроме мэра.

  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    этим городом давно не рулят!! он как лось в горящем лесу, бежит сам.... на всех постах в шапке города цель одна: забраться по-выше, утащить по-больше, рулить-управлять теперь уже давно не модно, это вектор правящей партии!!!!!!

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    36 минут назад

    inoyэтим городом давно не рулят!! он как лось в горящем лесу, бежит сам.... на всех постах в шапке города цель одна: забраться по-выше, утащить по-больше, рулить-управлять теперь уже давно не модно, это вектор правящей партии!!!!!!


    Во во, этого лося ещё и подстрелить пытаются все кому не лень

  • Н.В.

    Н.В.
    32 минуты назад

    Мэра нашего не видно и не слышно , Мэр, совесть имей , уйди с поста, не умеешь и не хочешь работать , почему целый город должен страдать , а ты место занимать. Пора -пора и давно пора

  • Tуман

    Tуман
    31 минута назад

    Мартовская Зима

    А мэр где?



    25 июля сего года у мэра заканчивается срок правления городом.

    Мэром видимо будет Имамеев

  • Демидыч

    Демидыч
    28 минут назад

    мэра должен избрать народ

  • Витком

    Витком
    23 минуты назад

    Просидела мэрша на своем посту,и ничего хорошего то и вспомнить нечего

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    23 минуты назад

    Nakamura

    Мартовская Зима : А чем вас Олег Гатауллович не устраивает?



    Вопрос очень серьезный для того, чтобы переадресовать его заму.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    22 минуты назад

    Tуман

    Мартовская Зима

    А мэр где?



    25 июля сего года у мэра заканчивается срок правления городом.

    Мэром видимо будет Имамеев



    А зарплату до 25 июля она получать не будет?

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Демидыч

    мэра должен избрать народ



    И кого народ планирует избрать Мэром?



    Трёхкопеечных не предлагать!



  • aleun

    aleun
    6 минут назад

    Вариант доставки людей на тот берег теплоходами не рассматривается? Пассажирские кораблики Амурасо все равно простаивают, могли бы наладить сообщение с. небольшими интервалами, техсредств вполне хватает.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 минуты назад

    Спасибо. Отнесся с пониманием. Ищу другие маршруты.

  • Демидыч

    Демидыч
    47 секунд назад

    только народ является источником власти в нашей стране-а не депутаты от ЕР

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