В одном из районов Приамурья введен режим ЧС в лесах

В Амурской области на утро 28 апреля действует пять природных пожаров, два из которых локализовано на площади 975 гектаров – в Тындинском и Ромненском районах. Три возгорания продолжают действовать на территории Сковородинского и Магдагачинского районов.

При этом, с 27 апреля в Сковородинском районе глава район ввел режим «Чрезвычайная ситуация в лесах». В настоящее время на его территории продолжают действовать два природных пожара в 6–7 километрах от населенных пунктов Крестовка и Лесной. На их ликвидации работают 123 человека, среди которых парашютисты и десантники «Амурской авиабазы», работники лесохраны и пожарные групп оперативного реагирования противопожарной службы области, прибывшие на помощь накануне из других районов Приамурья.

Группа спасателей из Белогорска областного ПСО с понедельника, 27 апреля, работает на тушении пожара в Магдагачинском районе вместе с лесниками и группой оперативного реагирования пожарной части Поярково.

Всего на тушении пожаров в Приамурье за прошедшие сутки был задействован 371 человек, в том числе: 5 летчиков наблюдателей, 97 человек парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) амурской Авиабазы, 172 человека из лесной охраны, 70 представителей государственной противопожарной службы, 7 человек из службы спасения, 20 арендаторов. Также задействовано 65 единиц техники, в том числе 2 вертолета и три самолета «Амурской авиабазы».

Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 57 человек ПДПС Амурской авиабазы, 232 человек лесной охраны, 63 человек Федерального резерва и 273 единиц техники.

По данным метеорологического прогноза Амурской области на 27 апреля II класс пожарной опасности определен в 3 районах: Селемджинском, Мазановском и Зейском.

III класс пожарной опасности определен в 13 районах: Свободненский, Сковородинский, Архаринский, Бурейский, Шимановский, Тындинском, Магдагачинский, Завитинский, Октябрьский, Белогорский, Ромненский, Серышевский, Благовещенский.

Всего в патрулировании в регионе было задействовано 58 человек. За минувший день государственные лесные инспекторы составили 3 административных протокола, по одному в Урушинском, Тындинском и Шимановском лесничествах. С начала пожароопасного сезона государственные лесные инспекторы составили 85 административных протоколов.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим установлен на всей территории Амурской области, напоминают в министерстве лесного хозяйства региона.