Амурский ГПЗ строится по экологическим стандартам

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Очередной экологический мониторинг воздуха в районе строительства Амурского газоперерабатывающего завода, проведенный в апреле, показал, что все экологические параметры соответствуют российским и международным стандартам.

Замеры воздуха провели специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу». В течение недели были собраны пробы по всему наружному периметру строительной площадки Амурского ГПЗ. Пробы отбирали по шести точкам, включая фоновые. Затем, в ходе двухнедельных лабораторных исследований, определялись концентрации пыли и взвешенных частиц, оксидов углерода и азота, диоксидов азота и серы, углеводородов, бензапирена и сероводорода. По результатам испытаний загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

«Регулярный экологический мониторинг в ходе строительства и эксплуатации завода предусмотрен проектной документацией Амурского ГПЗ. Это соответствует требованиям российского и международного законодательства, – пояснил начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Газпром переработка Благовещенск» Олег Носов. – Наблюдения начались в 2015 году. И с тех пор база данных для дальнейшего контроля за состоянием окружающей среды постоянно пополняется».

С самого начала реализации проекта строительства Амурского ГПЗ исследования проводят специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области, который находится в ведении Федеральной службы – Росприроднадзора. Контролируется состояние атмосферного воздуха, почвы, воды в реках, донных отложений, ихтиофауны, осадков и растений не только на основных площадках, но и на границе ближайшей жилой застройки. На строительной площадке и прилегающих территориях созданы пункты наблюдений, где происходит отбор соответствующих проб. При этом экологическая служба «Газпром переработка Благовещенск» ведет постоянный учет и анализ данных, которые были получены в ходе исследований. С начала регулярных наблюдений исследовано около 2000 проб, которые подтвердили экологическую безопасность строительства.

Но экологи Амурского ГПЗ занимаются не только мониторингом – они организуют экологические мероприятия по восстановлению природного биоразнообразия и чистоты окружающей среды. За время строительства было завезено и выпущено в реку Зею порядка 60 тысяч штук молоди сазана. Ежегодно проходят природоохранные акции – например, субботники и уроки экологического просвещения в школах. Хорошей традицией стало проведение акции «Озеленим город вместе». В городе Свободный возникло движение «Экосвобода», к акциям которого всегда присоединяются работники компаний, которые участвуют в строительстве завода.

Важно отметить, что при строительстве Амурского ГПЗ используются самые современные технологические решения, которые позволят свести к минимуму воздействие будущего предприятия на окружающую среду. В период эксплуатации система производственного экологического мониторинга завода будет также осуществлять непрерывный контроль всех компонентов окружающей среды – воздуха, воды в реке Зея, отложений на дне реки, почвы вокруг предприятия.

Проектом предусмотрена мощная система очистных сооружений – завод должен быть абсолютно безопасен для окружающей среды. Сейчас на строительной площадке идет строительство масштабных канализационных очистных сооружений – это важная часть общезаводского хозяйства. Многоступенчатая система очистки всех видов сточных вод оснащается сорбционными фильтрами. Они представляют собой огромные капсулы, наполненные антрацитом, кварцевым песком или активированным углем. Все бытовые и производственно-дождевые стоки, которые будут образовываться при эксплуатации Амурского ГПЗ, направятся на дальнейшую очистку. Канализационные очистные сооружения рассчитаны на непрерывную, круглосуточную работу в полуавтоматическом режиме. Производительность составит порядка 35000 кубометров в сутки. Стоки пройдут многоуровневую очистку через 45 фильтров, затем отправятся на ультрафиолетовое обеззараживание, за которое отвечают девять установок с восемью излучателями ультрафиолета каждый.

На Амурском ГПЗ предусмотрена система полного цикла использования воды. Так, например, питьевую воду после использования и прохождения через очистные сооружения можно направить на технологические нужды, промывку сетей или противопожарное обеспечение. Качество такой оборотной воды будет отвечать санитарным нормам СанПиНа и ГОСТа. А очищенная вода, которая возвращается в природу, будет пригодна для водоемов рыбохозяйственного значения, ее можно будет использовать даже для разведения очень требовательного к чистоте среды обитания осетра.

Уже в период строительства проводится постоянное экологическое просвещение строительного и эксплуатационного персонала в области охраны окружающей среды и животного мира. В компании «Газпром переработка Благовещенск» принята «Политика в области охраны окружающей среды», которая требует соблюдения всех экологических нормативов и ответственного поведения по отношению к уникальной природе Амурской области от всех подрядчиков и партнеров в реализации масштабного проекта Амурского ГПЗ.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу Сибур)