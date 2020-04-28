Самому младшему амурчанину с коронавирусом 14 лет, самому старшему – 72 года

В Амурской области самому младшему с коронавирусом 14 лет, самому старшему – 72 года. Такие данные озвучила исполняющий обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева в ходе онлайн-конференции.

«Все люди условно здоровы, отягощающих заболеваний нет. Есть лица, старше пожилого возраста. На ИВЛ никого нет. Сегодня развернуто 397 коек, не все загружены», – рассказала Светлана Леонтьева.

Исполняющий обязанности министра пояснила, что около 50 % по статистике имеют бессимптомное носительство.

Светлана Леонтьева обратилась к жителям Амурской области с просьбой серьезно отнестись к новой инфекции.

«Нельзя приходить в поликлинику, если есть симптомы ОРВИ и температура выше 38 градусов. Пожалуйста, вызывайте на дом сразу же скорую медицинскую помощь. Иначе вы подвергаете риску всех окружающих и медиков, — попросила Светлана Леонтьева. — Если бы инфекция была бы так проста, она бы не была отнесена к особо опасным инфекциям. Еще не знаем, какие будут последствия по этому заболеванию».

По состоянию на 27 апреля в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 40 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, 5 из которых завершились выздоровлением, 35 продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители города Благовещенска (20 человек), Белогорска (7 человек), Завитинска (1 человек), Тынды (6 человек), Зеи (3 человека), Свободного (1 человек), Магдагачинского района (2 человека).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 294 человека, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. На изоляции по месту жительства находится 329 человек, в изоляторах — 55 человек.