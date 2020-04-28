В Благовещенске по факту ДТП с участием мотоцикла проводится доследственная проверка (видео)

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В Благовещенске вечером 27 апреля произошла дорожная авария с участием двух легковых авто и мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта в результате ДТП попал в больницу. В амурском УМВД проводят доследственную проверку.

Авария случилась около 20:18 в районе дома № 25 по улице Ленина.

«Произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Corolla Spacio, Nissan Tiida и мотоцикл BMW. В результате травмирован водитель мотоцикла 1986 года рождения. Он доставлен в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

По информации городского отдела ГИБДД, в текущем году на территории Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 2 ДТП с участием мототранспорта. В них 2 человека получили травмы различной степени тяжести. В 2019 году произошло 18 ДТП с участием мототранспорта, в которых 24 человека травмировано.

Всего с начала 2020 года с наступлением тепла сотрудники Госавтоинспекции выявили 73 нарушения водителями мототранспорта. В частности, 7 водителей передвигались без шлема, 4 водителя передвигались на незарегистрированном транспорте, 5 водителей проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора, 15 водителей управляли мототранспортом без прав либо лишенные права управления. Кроме того, один водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения, три водителя управляли транспортным средствам в состоянии опьянения и ранее уже были подвергнуты административному наказанию за аналогичное правонарушение.

«Весенне-летний период времени характеризуется всплеском аварийности с участием водителей скутеров и мотоциклов, которые относятся к наименее защищенной категории участников дорожного движения. Даже незначительное столкновение мототранспортных средств может закончиться неприятными последствиями для их владельцев с пребыванием в больничной палате.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что владельцам мототранспорта для безопасного вождения необходимо соблюдать ряд правил и ограничений регламентированных ПДД. А именно использование мотоциклетного шлема с прочно зафиксированной застёжкой — езда без специализированного шлема считается серьёзным нарушением. Также правила требуют, чтобы все пассажиры имели застёгнутые шлемы.

Водителям мототранспорта нужно помнить, что при одинаковой мощности двигателя автомобиля и мотоцикла скорость двухколесной техники, вследствие ее небольшой массы, намного превышает скорость автомобиля. Поэтому для водителей автотранспорта порой появление мотоциклистов становится неожиданностью и может стать причиной трагедии», – сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.