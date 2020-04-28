В Амурской области резко подорожали авиабилеты

В Амурской области подорожали авиабилеты. До пандемии улететь в Москву можно было за 10-12 тысяч в одну сторону. Теперь же минимальный тариф без багажа стоит 18,5 тысяч в одну сторону, с багажом – 20 тысяч.

Как отмечают в агентстве «Моисей» цены на билеты авиакомпании подняли чуть больше недели назад. При этом загрузки почти нет, в связи с пандемией самолеты летают полупустые. Пассажиры теперь отправляются в путь только в крайних случаях, когда поездку отложить невозможно.

При этом, как рассказали в авиа агентстве, в это время года билеты на самолет начали бы дорожать в любом случае, даже при нормальной обстановке. Зимой тарифы традиционно дешевле из-за снижения спроса, а уже весной, ближе к майским праздникам и лету их стоимость всегда начинала расти вместе со спросом.

О том, что крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты пишут и федеральные издания. Как сообщают «Ведомости», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте. Это следует из информации систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний.

Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5 900 рублей, а в конце марта продавались по 2 800 рублей. Перелет в Санкт-Петербург на апрель – май подорожал с 2 400 до 4 900 рублей, в Волгоград – с 3 400 до 6 900 рублей. Абсолютный лидер – Омск: путешествие туда национальным перевозчиком подорожало в 2,4 раза до 9 500 рублей.

Представители S7, «Уральских авиалиний» и Utair отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарии «Аэрофлота». Стоимость билетов в более глубокой продаже — на лето и осень — у этих перевозчиков не менялась с марта.

С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.

«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавляет он

Во второй половине марта, когда международные рейсы стремительно закрывались, а спрос по России еще сохранялся, российские авиакомпании рассчитывали увеличить перевозки внутри страны. Тогда как раз «Аэрофлот» и другие авиакомпании существенно снизили цены. Но 27 марта по решению правительства были закрыты до конца мая все гостиницы и санатории, а регионы стали вводить для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга 14-дневный карантин.

«Нынешнее падение спроса действительно могло привести к подорожанию билетов. Авиакомпании обычно используют принципы ценообразования от спроса и применяют механизмы кросс-субсидирования цен на разных уровнях: на уровне одного рейса – когда дешевые билеты субсидируются за счет дорогих билетов, которые продаются в последние дни до вылета, и билетами бизнес-класса; на уровне сети – некоторые направления не приносят прибыли, но при этом обеспечивают авиакомпании пассажиров на других направлениях ее сети; на уровне сезонов — дешевые билеты в низкий сезон существуют за счет высоких цен в высокий сезон», – говорит эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.

Но сейчас механизмы кросс-субсидирования не работают, продолжает эксперт: авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом, почти все высокодоходные направления закрыты (это в основном были международные линии), а спрос на авиаперевозки так сильно упал, что рейсы не будут полными и, соответственно, не будет возможности субсидировать дешевые билеты за счет билетов, проданных в последние дни до вылета. Спрос сейчас не эластичен, поэтому изменение цены не приведет к изменению спроса, добавляет Зайцев.