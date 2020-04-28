Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 7

В Амурской области резко подорожали авиабилеты

В Амурской области резко подорожали авиабилеты
Фото: instagram.com

В Амурской области подорожали авиабилеты. До пандемии улететь в Москву можно было за 10-12 тысяч в одну сторону. Теперь же минимальный тариф без багажа стоит 18,5 тысяч в одну сторону, с багажом – 20 тысяч.

Как отмечают в агентстве «Моисей» цены на билеты авиакомпании подняли чуть больше недели назад. При этом загрузки почти нет, в связи с пандемией самолеты летают полупустые. Пассажиры теперь отправляются в путь только в крайних случаях, когда поездку отложить невозможно.

При этом, как рассказали в авиа агентстве, в это время года билеты на самолет начали бы дорожать в любом случае, даже при нормальной обстановке. Зимой тарифы традиционно дешевле из-за снижения спроса, а уже весной, ближе к майским праздникам и лету их стоимость всегда начинала расти вместе со спросом.

О том, что крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты пишут и федеральные издания. Как сообщают «Ведомости», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы: в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте. Это следует из информации систем бронирования на сайтах этих авиакомпаний.

Самые доступные билеты «Аэрофлота» на апрель – май из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5 900 рублей, а в конце марта продавались по 2 800 рублей. Перелет в Санкт-Петербург на апрель – май подорожал с 2 400 до 4 900 рублей, в Волгоград – с 3 400 до 6 900 рублей. Абсолютный лидер – Омск: путешествие туда национальным перевозчиком подорожало в 2,4 раза до 9 500 рублей.

Представители S7, «Уральских авиалиний» и Utair отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарии «Аэрофлота». Стоимость билетов в более глубокой продаже — на лето и осень — у этих перевозчиков не менялась с марта.

С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.

«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавляет он

Во второй половине марта, когда международные рейсы стремительно закрывались, а спрос по России еще сохранялся, российские авиакомпании рассчитывали увеличить перевозки внутри страны. Тогда как раз «Аэрофлот» и другие авиакомпании существенно снизили цены. Но 27 марта по решению правительства были закрыты до конца мая все гостиницы и санатории, а регионы стали вводить для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга 14-дневный карантин.

«Нынешнее падение спроса действительно могло привести к подорожанию билетов. Авиакомпании обычно используют принципы ценообразования от спроса и применяют механизмы кросс-субсидирования цен на разных уровнях: на уровне одного рейса – когда дешевые билеты субсидируются за счет дорогих билетов, которые продаются в последние дни до вылета, и билетами бизнес-класса; на уровне сети – некоторые направления не приносят прибыли, но при этом обеспечивают авиакомпании пассажиров на других направлениях ее сети; на уровне сезонов — дешевые билеты в низкий сезон существуют за счет высоких цен в высокий сезон», – говорит эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.

Но сейчас механизмы кросс-субсидирования не работают, продолжает эксперт: авиакомпании не ожидают, что смогут заработать за счет высокого летнего сезона в этом году из-за ситуации с коронавирусом, почти все высокодоходные направления закрыты (это в основном были международные линии), а спрос на авиаперевозки так сильно упал, что рейсы не будут полными и, соответственно, не будет возможности субсидировать дешевые билеты за счет билетов, проданных в последние дни до вылета. Спрос сейчас не эластичен, поэтому изменение цены не приведет к изменению спроса, добавляет Зайцев.

Просмотров всего: 3128

#транспорт #финансы #цены

распечатать


Общество 2

В Благовещенске в связи с ремонтом сетей ограничили движение по улице Калинина
Происшествия 3

В Благовещенске по факту ДТП с участием мотоцикла проводится доследственная проверка (видео)
Общество 14

Строительство нового моста через Зею начнется уже в этом году
Общество 17

В соцсетях распространяют слух об обрушении моста через Зею (видео)
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    фирмы пользуются пандемией что б ещё больше ободрать народ

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    железнодорожный мост еще прикройте.....

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Оставайтесь дома)))))

  • Paster

    Paster
    49 минут назад

    Вот это новость. Такое каждый год, зимой билеты всегда дешевле.

  • мыжго

    мыжго
    43 минуты назад

    Так нефть же теперь даром никому не нужна. Чем не повод поднять цены на керосин? Как не повод? Это в затхлой убогой европе не повод, а в великой процветающей России времен Путина и друзей его Ротенбергов и прочих Тимченко очень даже прекрасный повод!

  • Ирина67532

    Ирина67532
    5 минут назад

    Всегда чем ближе к дате вылета вы покупаете билет, тем он дороже. Зашла на сайт s7, начиная с июня билеты дешевле на рейсы Благовещенск-Новосибирск на почти 4 тыс. Но так было и в 2019, и в 2018

  • Sanches

    Sanches
    2 минуты назад

    Для начала б деньги вернули за билеты на отмененные рейсы. В убытке не останутся, поднимут центы на билеты, багаж, введут множество условий и ограничений, а пассажир все равно будет крайний

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь