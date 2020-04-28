Ученые рассчитали, когда в разных странах закончится вспышка коронавируса

Сингапурские аналитики проанализировали статистику заболеваемости коронавирусом в разных странах и озвучили время, когда завершится распространение вируса в государствах. Специалисты пришли к выводу, что в России его распространение завершится в июле 2020 года.

По прогнозам, к 20 мая будут выявлены 97 % от ожидаемого числа зараженных, к 28 мая – уже 99%, а 20 июля ситуация разрешится окончательно. После этого новых заражений уже практически не будет. По данным аналитиков, пик по коронавирусу в Москве был пройден 24 апреля.

В США, согласно прогнозу, эпидемия завершится 27 августа, в Германии, Франции и Великобритании – 1, 5 и 14 августа соответственно. В Китае CoViD-19 отступил уже 9 апреля. В Нидерландах окончание пандемии завершится 8 сентября, в Иране – 22 октября, в Швеции – 26 октября, в Кувейте — 10 ноября. Позднее всего вспышка заболевания закончится в Бахрейне – 12 февраля 2021 года.

Расчеты были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Они основаны на регрессных данных из разных стран, взятых, в частности, с сайта научных онлайн-публикаций Our World in Data. При этом SUTD предупреждает, что вычисления сделаны исходя из статистики на 24 апреля, данные обновляются ежедневно, все сделанные расчеты надо воспринимать как «образовательные и исследовательские», сообщает RG.ru.