Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 миллиона

По последним данным, заразились 3 миллиона 3 тысячи человек, умерли 6,92 % из них – 207,8 тысячи. Отметка в 1,5 миллиона заразившихся была преодолена 10 апреля. Таким образом, этот показатель вырос вдвое примерно за 18 дней.

Темпы распространения коронавируса в мире в целом замедляются. Так, рост с 1 миллиона заразившихся до 2 миллионов занял 13 дней (со 2 по 15 апреля), а с 2 миллионов до 3 миллионов – 12 дней. Отметка же в 2,5 миллиона была преодолена 22 апреля. Таким образом, прирост на 500 тысяч заболевших с 2 миллионов до 2,5 миллиона занял неделю, а с 2,5 миллиона до 3 миллионов – 5 дней.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США, на которые приходится примерно треть всех заболевших, – по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, 972 969 (из них умерли 5,66 % – 55 118). На втором месте идет Испания, где заболели, по подсчетам газеты El Diario, 229 422 человека (из них умерли 10,25 % – 23 521). Следом идет Италия, где заразились 199 414 человек (из них умерли 13,43 % – 26 977).

Россия в этом списке на 9-м месте. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.