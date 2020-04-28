Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске

ООО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Благовещенске. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

В АКС составили график отключения воды. Согласно нему, первые отключения начнутся уже 12 мая. В этот день стартуют гидравлические испытания, то есть без горячего водоснабжения останется почти весь город. № п/п Даты Котельная /Отключенный жилой район 1 27 мая – 7 июня Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – ул. Театральная 2 27 мая – 7 июня Котельная 101 кв /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького 3 26 – 30 августа Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4 4 12 – 23 августа Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1 5 10 – 23 июня Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278 6 19 августа – 1 сентября Котельная ВОС /п. Астрахановка 7 10 – 23 июня Котельная п. Садовый 8 17 –31 августа Котельная ДОС /п. Моховая Падь 9 15 – 28 июля Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр 10 29 июля – 11 августа Котельная п. Аэропорт 11 5 – 18 августа Котельная 433 кв. / Тайвань График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»: № п/п Даты Отключенный район 1 12.05 – 14.05 Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания 2 14.05 – 22.05 Центральная часть города от. ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской 3 25.05 – 5.06 Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС 4 8.06 – 19.06 Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской 5 22.06 – 3.07 От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской 6 6.07 – 17.07 Центральная часть города от улицы Комсомольска до 50-летия Октября между Ленина и Горького 7 20.07 – 31.07 Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская 8 3.08 – 16.08 Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК», «Подсолнухи» 9 17.08 – 30.08 Переулок Угловой, улица Нагорная, Детская городская больница, Городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького 10 31.08 – 11.09 Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской 11. 14.09 – 18.09 Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания

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Екатерина PL