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28апреля
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сегодня, 09:35 0

Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске

Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске
Фото: https://ugra-news.ru/

ООО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Благовещенске. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.

В АКС составили график отключения воды. Согласно нему, первые отключения начнутся уже 12 мая. В этот день стартуют гидравлические испытания, то есть без горячего водоснабжения останется почти весь город.

№ п/п

Даты

Котельная /Отключенный жилой район

1

27 мая – 7 июня

Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – ул. Театральная

2

27 мая – 7 июня

Котельная 101 кв /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького

3

26 – 30 августа

Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4

4

12 – 23 августа

Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1

5

10 – 23 июня

Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278

6

19 августа – 1 сентября

Котельная ВОС /п. Астрахановка

7

10 – 23 июня

Котельная п. Садовый

8

17 –31 августа

Котельная ДОС /п. Моховая Падь

9

15 – 28 июля

Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр

10

29 июля – 11 августа

Котельная п. Аэропорт

11

5 – 18 августа

Котельная 433 кв. / Тайвань

График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:

№ п/п

Даты

Отключенный район

1

12.05 – 14.05

Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания

2

14.05 – 22.05

Центральная часть города от. ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской

3

25.05 – 5.06

Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС

4

8.06 – 19.06

Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской

5

22.06 – 3.07

От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской

6

6.07 – 17.07

Центральная часть города от улицы Комсомольска до 50-летия Октября между Ленина и Горького

7

20.07 – 31.07

Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская

8

3.08 – 16.08

Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК», «Подсолнухи»

9

17.08 – 30.08

Переулок Угловой, улица Нагорная, Детская городская больница, Городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького

10

31.08 – 11.09

Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской

11.

14.09 – 18.09

Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания

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#ЖКХ

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