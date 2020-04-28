Появился график летних отключений горячей воды в Благовещенске
ООО «Амурские коммунальные системы» проводят подготовку объектов теплоснабжения к будущему осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Благовещенске. В связи с этим в различных районах города на время проведения работ будет отсутствовать горячее водоснабжение.
В АКС составили график отключения воды. Согласно нему, первые отключения начнутся уже 12 мая. В этот день стартуют гидравлические испытания, то есть без горячего водоснабжения останется почти весь город.
|
№ п/п
|
Даты
|
Котельная /Отключенный жилой район
|
1
|
27 мая – 7 июня
|
Котельная 74 квартала /ул. Краснофлотская – Горького – Лазо – ул. Театральная
|
2
|
27 мая – 7 июня
|
Котельная 101 кв /от набережной р. Зея до ул. Лазо, Фрунзе – Горького
|
3
|
26 – 30 августа
|
Котельная 410 кв /район Хлопкопрядильной фабрики, интернат №4
|
4
|
12 – 23 августа
|
Котельная Пограничная 183 /ул. Пограничная, 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138, 138/1
|
5
|
10 – 23 июня
|
Котельная 438 кв /ул. Строителей, 68, ул. Шимановского, 276, 278
|
6
|
19 августа – 1 сентября
|
Котельная ВОС /п. Астрахановка
|
7
|
10 – 23 июня
|
Котельная п. Садовый
|
8
|
17 –31 августа
|
Котельная ДОС /п. Моховая Падь
|
9
|
15 – 28 июля
|
Котельная ОРТПЦ /п. Радиоцентр
|
10
|
29 июля – 11 августа
|
Котельная п. Аэропорт
|
11
|
5 – 18 августа
|
Котельная 433 кв. / Тайвань
График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:
|
№ п/п
|
Даты
|
Отключенный район
|
1
|
12.05 – 14.05
|
Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания
|
2
|
14.05 – 22.05
|
Центральная часть города от. ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционной и ул. Октябрьской
|
3
|
25.05 – 5.06
|
Второй и третий микрорайоны, районы КПП и ЦЭС
|
4
|
8.06 – 19.06
|
Центральная часть города от 50-летия Октября до Лазо между улицами Ленина и Октябрьской
|
5
|
22.06 – 3.07
|
От узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Богдана Хмельницкого между Пролетарской и Красноармейской
|
6
|
6.07 – 17.07
|
Центральная часть города от улицы Комсомольска до 50-летия Октября между Ленина и Горького
|
7
|
20.07 – 31.07
|
Квартал № 161, центральная часть города от Мухина до Театральной между улицами Пролетарская и Амурская
|
8
|
3.08 – 16.08
|
Плодопитомник, районы СХПК «Тепличный», АО «Молочный комбинат "Благовещенский"» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между улицей Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный» и жилые дома «АНК», «Подсолнухи»
|
9
|
17.08 – 30.08
|
Переулок Угловой, улица Нагорная, Детская городская больница, Городская больница № 1, центральная часть города от Комсомольской до Больничной между улицами Ленина и Горького
|
10
|
31.08 – 11.09
|
Центральная часть города от ул. Студенческой до ул. Островского между ул. Станционной и ул. Октябрьской
|
11.
|
14.09 – 18.09
|
Весь город, кроме котельных — гидравлические испытания
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