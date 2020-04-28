Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая. После этого срока их можно будет начать поэтапно снимать, но при условии, что в начале месяца все россияне будут четко соблюдать все необходимые правила, считает Попова.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же»,— сказала глава Роспотребнадзора. Как пояснила Анна Попова, России нужно пройти еще один, третий инкубационный период. После него уже можно будет обсуждать снятие действующих ограничений.

«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила»,— отметила она.

В России коронавирусом заболели свыше 87 тысяч человек, умерли более 700. Завтра, 28 апреля, президент Владимир Путин проведет с губернаторами совещание по ситуации с COVID-19. По словам источника «Ъ», в регионы поступила вводная не торопиться с решениями о снятии ограничений до совещания.