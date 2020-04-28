Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:17 0

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Фото: pixabay.com

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая. После этого срока их можно будет начать поэтапно снимать, но при условии, что в начале месяца все россияне будут четко соблюдать все необходимые правила, считает Попова.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же»,— сказала глава Роспотребнадзора. Как пояснила Анна Попова, России нужно пройти еще один, третий инкубационный период. После него уже можно будет обсуждать снятие действующих ограничений.

«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале — пока еще, знаете, не очень такой уверенный, но все-таки — закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима. Возможно. Если мы четко будем исполнять в течение трех инкубационных периодов все необходимые правила»,— отметила она.

В России коронавирусом заболели свыше 87 тысяч человек, умерли более 700. Завтра, 28 апреля, президент Владимир Путин проведет с губернаторами совещание по ситуации с COVID-19. По словам источника «Ъ», в регионы поступила вводная не торопиться с решениями о снятии ограничений до совещания.

Просмотров всего: 674

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 1

Путин проведет совещание с губернаторами по коронавирусу 28 апреля
Коронавирус 2

В Приамурье 1,5 миллиона рублей выделили на маски, воду и питание для медиков
Общество 136

Губернатор Приамурья объяснил, почему в области еще не ввели жесткий карантин
Коронавирус 7

Благовещенских предпринимателей приговорили к штрафу за нарушение мер профилактики коронавируса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь