В Белогорске продолжаются поиски 16-летнего подростка

В ходе поисковых мероприятий следователями, добровольцами ПСО «Амур» и родителями мальчика обследованы здание бывшего кирпичного завода, а также прилегающие к городу территории, где Владислав мог проводить время. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

На момент ухода подросток предположительно был одет в темно-синие джинсы, кроссовки зимние синего цвета, темно-синюю куртку с капюшоном (парка), серую вязанную шапку.

Приметы: рост около 182 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные темные до плеч.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владислава Иванова, просят обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (41641) 2-71-03, 8(924)744-00-20 или в полицию по телефону: 102.