В Белогорске продолжаются поиски 16-летнего подростка
В Белогорске следователи совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Амур» продолжают поиски 16-летнего Иванова Владислава. Подросток 22 апреля 2020 года ушел из дома, расположенного по Никольскому шоссе, и не вернулся. По факту безвестного исчезновения следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В ходе поисковых мероприятий следователями, добровольцами ПСО «Амур» и родителями мальчика обследованы здание бывшего кирпичного завода, а также прилегающие к городу территории, где Владислав мог проводить время. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
На момент ухода подросток предположительно был одет в темно-синие джинсы, кроссовки зимние синего цвета, темно-синюю куртку с капюшоном (парка), серую вязанную шапку.
Приметы: рост около 182 сантиметров, телосложение худощавое, волосы длинные темные до плеч.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владислава Иванова, просят обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (41641) 2-71-03, 8(924)744-00-20 или в полицию по телефону: 102.
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В Белогорске продолжаются поиски 16-летнего Иванова Владислава Сотрудники следственного отдела по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области совместно с добровольцами поисково-спасательного отряда «Амур» продолжают поиски 16-летнего Иванова Владислава Владимировича, который 22 апреля 2020 года ушел из дома, расположенного по улице Никольское шоссе в городе Белогорск. По факту безвестного исчезновения подростка следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе поисковых мероприятий следователями, добровольцами ПСО «Амур» и родителями мальчика обследованы здание бывшего кирпичного завода, а также прилегающие к городу территории, где Владислав мог проводить время. До настоящего времени его местонахождение не установлено. На момент ухода Иванов В.В. предположительно был одет в темно-синие джинсы, кроссовки зимние синего цвета, темно-синюю куртку с капюшоном (парка), серую вязанную шапку. Приметы рост около 182 см, телосложение худощавое, волос длинный темный до плеч. Просим граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Владислава Иванова, обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (41641) 2-71-03, 8(924)744-00-20 или в полицию - 102.
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