Строительство нового моста через Зею начнется уже в этом году

«26 апреля на автодорожном мосту через Зею в Благовещенске произошло разрушение опорной части плиты проезжей части, что повлекло запрет на движение транспортных средств массой свыше 3,5 тонны, организацию реверсивного движения по одной полосе. Образуются пробки. Проводится оперативное обследование аварийного участка, готовится техническое решение на восстановление. Ориентировочно продолжительность ремонта составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость – 20 миллионов рублей. Капитальный ремонт моста запланирован на август 2020 год, в настоящее время ведется подготовка проектной документации», – сказал глава региона.

Он отметил, что заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Стоимость реализации объекта за период 2021-2024 годы составляет 19 834,86 миллиона рублей.

«В январе 2020 года в Росавтодор направлена заявка на выделение из федерального бюджета в текущем году 1 700,00 миллиона рублей. В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью ввода моста в эксплуатацию в возможно короткие сроки, просим рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 5 миллиардов рублей в 2020 году. Со своей стороны, правительство области готово обеспечить софинансирование из областного бюджета и гарантировать их освоение», – обратился к Владимиру Путину Василий Орлов.

Президент Владимир Путин дал соответствующее поручение Министерству финансов России. Это позволит начать строительство нового моста в короткие сроки.

«Все конкурсные процедуры у нас завершены, выбран подрядчик, это компания СК «Мост». Мы знаем, что это надежный подрядчик, который с успехом реализовал такой важный проект, как строительство мостового перехода через Амур. Мост через Зею компания построит по такой же технологии. Это хорошая новость, что работы начнутся в этом году. Значит, новый мост появится раньше – в конце 2022 – 2023 году», – прокомментировал губернатор Амурской области.