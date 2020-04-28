Путин дал поручение выделить Приамурью деньги на восстановление дорог после прошлогоднего паводка

Владимир Путин в режиме видеоконференции 27 апреля провел совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий ЧС природного характера в регионах. В совещании приняли участие главы нескольких российских субъектов, в том числе губернатор Амурской области. Василий Орлов поднял тему восстановления дорог в Приамурье после паводка 2019 года.

«Мы с вами прекрасно понимаем, видим, что сейчас все усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности людей. Тем более наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий – пожаров и паводков, особенно на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», – подчеркнул президент.

Он отметил, что в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть мобилизованы.

В Приамурья с 30 марта по 13 апреля 2020 года во всех муниципальных образованиях области открыт пожароопасный сезон, введен особый противопожарный режим, установлено ограничение на посещение лесов гражданами, запрещена охота и въезд автомобильного транспорта в леса. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 283 природных пожара на общей площади 33 453 га. На тушении пожаров задействовано 414 человек, 80 единиц техники и 5 воздушных судов. Для тушения лесных пожаров на территории Амурской области имеется резерв в количестве 99 человек Амурской авиабазы, 281 человек лесной охраны, 63 человек Федерального резерва и 279 единиц техники.

«В настоящее время заканчиваются вскрываться реки. В целом прохождение весеннего половодья не вызывает у нас опасений и прогнозируется без угрозы подтоплений населенных пунктов и объектов экономики. Во второй декаде апреля проведено разрушение ледовых полей взрывным способом на участках наиболее вероятного формирования ледовых заторов. Уровни водохранилищ Зейской, Бурейской, и Нижне-Бурейской ГЭС способны аккумулировать весенний паводок», – доложил губернатор Василий Орлов.

В Приамурье продолжается ликвидация последствий паводка 2019 года. Общий ущерб от наводнения составил 6 537,6 миллиона рублей. Полностью предоставлены выплаты на общую сумму 4 465,56 миллиона рублей. Выделенные средства позволили поддержать пострадавших жителей Амурской области и сельхозпроизводителей, которые уверенно в этом году вошли в посевную кампанию.

На сегодняшний день продолжается работа по предоставлению жилья и проведению капитального ремонта жилых помещений. 327 жилых помещений признаны непригодными для дальнейшего проживания. Для приобретения выделено из федерального бюджета 647,892 миллиона рублей. В настоящее время выплаты предоставлены на 182 жилых помещения на общую сумму 421,091 миллиона рублей. Работу планируется завершить до конца 2020 года. 621 жилое помещение подлежит капитальному ремонту. Выделено из федерального бюджета 162,221 миллиона рублей. В настоящее время выплаты предоставлены на 334 жилых помещения на общую сумму 97,523 миллиона рублей. Прием документов продолжается.

«В ходе паводка 2019 года были повреждены 44 моста и 107 водопропускных сооружений, 407 участков автомобильных дорог протяженностью 366,2 километра. В правительство Российской Федерации направлена заявка на выделение средств в 2020 году – 1 633,0 миллиона рублей, в 2021 году – 485,2 миллиона рублей. В настоящее время средства на выполнение работ не поступили», – отметил губернатор Приамурья.

В ходе заседания Президент России Владимир Путин дал поручение Минтрансу РФ о выделении необходимых средств, что позволит Приамурью проводить интенсивное восстановление дорог после паводка.