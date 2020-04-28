В Доме ремесел Благовещенска пройдет онлайн-выставка «Солдаты Победы»

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Инстаграм-аккаунте Дома ремесел @домремесел пройдет онлайн-выставка «Солдаты Победы». С 6 по 12 мая каждый день в режиме онлайн Дом ремесел будет рассказывать о тех, кто приближал ее и какой ценой она досталась.

Фотографии и архивы, рассказы очевидцев и семейные реликвии — все это было бережно собрано амурчанами и мастерами, и переданы в Дом ремесел. Онлайн-экспозиция расскажет о подвиге неизвестного солдата, о тружеников тыла, которые обеспечивали потребности фронта, о несовершеннолетних узниках концлагерей, о тех, чье детство пришлось на годы войны.

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#история #культура

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Наталья Наделяева