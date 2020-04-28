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28апреля
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Амурская областная библиотека проведет серию онлайн-игр к 75-й годовщине Победы

Амурская областная библиотека проведет серию онлайн-игр к 75-й годовщине Победы

Амурская областная научная библиотека проведет серию интеллектуальных игр, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Игры пройдут онлайн-режиме 1, 4, 7 мая с финалом 10 мая на сайте библиотеки www.libamur.ru.

В онлайн-игре могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Для этого необходимо иметь любое устройство: компьютер, планшет, телефон с выходом в сеть Интернет.

Чтобы принять участие в интеллектуальной игре, игрокам нужно объединиться в команду не более 6 человек, придумать название и выбрать капитана. Затем команда должна пройти регистрацию – заполнить форму участника и форму об использовании персональных данных на сайте библиотеки www.libamur.ru на главной странице. После регистрации участникам будет выслана ссылка для подключения к онлайн-игре. Информация о начале онлайн-игры будет размещена также на главной странице сайта библиотеки.

По результатам интеллектуальной онлайн-игры команды, занявшие призовые места, получат дипломы, которые будут высланы на электронный адрес, указанный в регистрационной форме.

Более подробная информация о правилах игры доступна на сайте библиотеки.

Ближайшая игра состоится 1 мая в 19:00, регистрация команд до 18:00.

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#история #культура

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