Выбор читателей за 27 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 апреля.

Житель Благовещенска, Роман, встретил рядом со своим домом хвостатую амфибию. Мужчина прислал в редакцию Амур.инфо фото необычной находки. Амурчанин предположил, что это обычный тритон, однако амурский специалист уверила, что это сибирский углозуб. Животное очень редко выходит к людям.

В Приамурье лабораторно подтверждены четыре новых случая COVID-19. По одному новому заболевшему выявлено в Благовещенске и Белогорске и еще два – в Тынде. На 27 апреля в регионе выявлено уже 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 5,1 на 100 тысяч населения.

Новые правила в России разработают для заведений общепита после отмена режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Губернатор Амурской области Василий Орлов объяснил, почему регион до сих пор не ушел на полный карантин, как озвучивалось ранее. До этого глава региона в прямом эфире говорил, что жесткий карантин будет объявлен после того, как число заболевших коронавирусом в Приамурье вырастет до 30 человек. На сегодня их уже 40.