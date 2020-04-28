Выбор читателей за 27 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 27 апреля.
Житель Благовещенска встретил представителя самого северного вида амфибий (фото)
Житель Благовещенска, Роман, встретил рядом со своим домом хвостатую амфибию. Мужчина прислал в редакцию Амур.инфо фото необычной находки. Амурчанин предположил, что это обычный тритон, однако амурский специалист уверила, что это сибирский углозуб. Животное очень редко выходит к людям.
В Амурской области число заболевших коронавирусом выросло до 40 человек (видео)
В Приамурье лабораторно подтверждены четыре новых случая COVID-19. По одному новому заболевшему выявлено в Благовещенске и Белогорске и еще два – в Тынде. На 27 апреля в регионе выявлено уже 40 случаев новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости составляет 5,1 на 100 тысяч населения.
Коронавирус уйдет, а правила останутся: Роспотребнадзор анонсирует нововведения после пандемии
Новые правила в России разработают для заведений общепита после отмена режима самоизоляции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Губернатор Приамурья объяснил, почему в области еще не ввели жесткий карантин
Губернатор Амурской области Василий Орлов объяснил, почему регион до сих пор не ушел на полный карантин, как озвучивалось ранее. До этого глава региона в прямом эфире говорил, что жесткий карантин будет объявлен после того, как число заболевших коронавирусом в Приамурье вырастет до 30 человек. На сегодня их уже 40.
Просмотров всего: 4