Президент поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

6 марта во время визита президента в Ивановскую область на встрече с представителями общественности одна из участниц пожаловалась Владимиру Путину, что, несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, многие люди не могут воспользоваться этой мерой поддержки из-за величины первоначального взноса, который устанавливается банком. Глава государства тогда обещал дать правительству соответствующее поручение, пишет «Коммерсантъ».