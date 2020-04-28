Президент поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
Президент Владимир Путин поручил правительству снизить до 15 % первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием материнского капитала. Это касается как покупки жилья, так и строительства, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 20 мая 2020 года.
6 марта во время визита президента в Ивановскую область на встрече с представителями общественности одна из участниц пожаловалась Владимиру Путину, что, несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, многие люди не могут воспользоваться этой мерой поддержки из-за величины первоначального взноса, который устанавливается банком. Глава государства тогда обещал дать правительству соответствующее поручение, пишет «Коммерсантъ».
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