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28апреля
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сегодня, 08:06 3

Президент поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент Владимир Путин поручил правительству снизить до 15 % первоначальный взнос по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием материнского капитала. Это касается как покупки жилья, так и строительства, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 20 мая 2020 года.

6 марта во время визита президента в Ивановскую область на встрече с представителями общественности одна из участниц пожаловалась Владимиру Путину, что, несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, многие люди не могут воспользоваться этой мерой поддержки из-за величины первоначального взноса, который устанавливается банком. Глава государства тогда обещал дать правительству соответствующее поручение, пишет «Коммерсантъ».

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#дети #жизнь #закон

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    кто б его послушал-это капитализм

  • Пубернатар

    Пубернатар
    1 час назад

    Демидыч

    кто б его послушал-это капитализм



    Капитализм сам по себе не существует.

    ЗЫ Ты б хоть подпись у себя повесил,от какого жириновского агитируешь.То лозунги громкие-но безадресные.

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