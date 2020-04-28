Астрологический прогноз на 28 апреля: Козерогам нужна забота, Раки решат важную задачу

Восход Солнца: 05:09

Заход Солнца: 19:44

Солнце в Тельце.

Овен. Не корите себя за уже совершенные ошибки, кто не ошибается? Сегодня можно позволить себе вольность и не взять во внимание замечания окружающих, они будут пустыми и субъективным.

Телец. С финансами у Вас все отлично, однако дополнительные незапланированные покупки не будут кстати. День сложится особенно положительно для тех, кто решит открыть для себя новые горизонты, примерять иную роль и испытать интересный опыт на работе.

Близнецы. Берегите свое здоровье, занимайтесь умеренными физическими нагрузками, а от стрессов и нервотрепки спасайтесь бегством ради своего самочувствия. Доверяйте только себе, в этот день даже помощь посторонних ничем хорошим для вас не обернется.

Рак. Не исключено, что в течение дня мысли будут поглощены решением некой задачи, обратитесь за советом к знающим людям. Не налегайте на алкоголь и держите под контролем все свои вредные привычки.

Читайте также

Гороскоп на неделю 27 апреля – 3 мая: Львы склонны к риску, Близнецы обретут новых друзей

Лев. Успешными обещают стать дальние поездки, перевозки, зарубежные связи. Постарайтесь сегодня заняться делами, которые помогут Вам продвинуться по служебной лестнице вверх.

Дева. Постарайтесь в общении выражать свои мысли максимально четко и конкретно, не время использовать намеки и подсказки, вас 100 % поймут не так, как нужно. Проблемы могут возникнуть в общении из-за недопонимания, постарайтесь проявить терпение.

Весы. Деловые переговоры пройдут хорошо, да и на будущего работодателя Вам удастся произвести хорошее впечатление. Некоторые недоброжелатели будут выступать провокаторами, надеясь вызвать у Вас эмоциональный отклик.

Скорпион. Наивысшие показатели успеха будут достигнуты вами в сферах труда, связанных с творчеством. Если Вы сегодня поймете, что делали что-то неправильно, не расстраивайтесь слишком сильно, сконцентрируйтесь на настоящем.

Читайте также

Гороскоп на апрель 2020 года: Весы будут впадать в крайности, Львы обнаружат новый талант

Стрелец. Вам звезды не рекомендуют браться за новые проекты, если уж очень хочется поработать, займитесь старыми делами. На работе возможны хлопоты и споры, которые не сделают атмосферу приятнее. Но Вам следует держаться в стороне от конфликтов, которые Вас не касаются.

Козерог. Забота о себе является для Вас сейчас самым важным приоритетом, позвоните врачу, если возникли плохие ощущения, не оттягивайте это! Контролируйте эмоции, случайно сказанное вами слово может спровоцировать конфликт.

Водолей. Ваше внимание будет сосредоточенно на романтической сфере, не бойтесь сделать первый шаг и поведать человеку о своих светлых чувствах. В понедельник можно рисковать, Вселенная поможет достигнуть успеха.

Рыбы. Советуем использовать возможность оставить в прошлом неприятные для вас события. Постарайтесь сегодня вести себя сдержанно, если станете инициатором ссоры, сами пожалеете о сказанных словах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев