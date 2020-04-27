В соцсетях распространяют слух об обрушении моста через Зею (видео)

«Мост Зейский провалился, узбеки ехали, "маршрутка" ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос.

Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. «В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации.

Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.