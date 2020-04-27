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27апреля
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В соцсетях распространяют слух об обрушении моста через Зею (видео)

В соцсетях распространяют слух об обрушении моста через Зею (видео)

Благовещенцы пересылают друг другу видео, на котором запечатлен мост через Зею. За кадром мужской голос рассказывает об обрушении сооружения. Он же добавляет, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми.

«Мост Зейский провалился, узбеки ехали, "маршрутка" ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос.

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❌Благовещенцы пересылают друг другу видео, на котором запечатлен мост через Зею. За кадром мужской голос рассказывает об обрушении сооружения. Он же добавляет, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми. «Мост Зейский провалился, узбеки ехали, маршрутка ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос. ⠀ 📝Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. ⠀ 📲«В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации. ⠀ 🗓Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ БЛГ (@skaner28)

Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. «В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации.

Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Слухи слухами,но жертву для растерзания я думаю уже определили.На случай обрушения.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Выбор то особо и не велик нынче. Либо с моста упасть,либо от коронавируса ласты склеить.

  • ay

    ay
    1 час назад

    кому-то 700 тыщ лишние?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Но почему именно узбеки? Ведь у них неплохая национальная кухня.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    47 минут назад

    сейчас найдут и штраф влепят шутнику

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    36 минут назад

    Найдут ли шутника? Как это сделали в Белогорске

  • retrogr

    retrogr
    8 минут назад

    найдут по машине,особенно если регистратор у кого стоял/ ну или по мессенджеру - вообще легко

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