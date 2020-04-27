В соцсетях распространяют слух об обрушении моста через Зею (видео)
Благовещенцы пересылают друг другу видео, на котором запечатлен мост через Зею. За кадром мужской голос рассказывает об обрушении сооружения. Он же добавляет, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми.
«Мост Зейский провалился, узбеки ехали, "маршрутка" ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос.
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❌Благовещенцы пересылают друг другу видео, на котором запечатлен мост через Зею. За кадром мужской голос рассказывает об обрушении сооружения. Он же добавляет, что в реку провалилась «маршрутка» с людьми. «Мост Зейский провалился, узбеки ехали, маршрутка ушла, уплыли вон туда», – говорит мужской голос. ⠀ 📝Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. ⠀ 📲«В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации. ⠀ 🗓Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.
Между тем, в мэрии Благовещенска опровергли информацию об обрушении, заверив, что это фейк. «В соцсетях распространяют информацию об обрушению моста. Это 100-центный фейк! Любительская съёмка велась вчера во время установки знаков и ограждения. Никакого обрушения нет», – прокомментировали в пресс-службе администрации.
Как сообщалось ранее, 26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. Это связано с тем, что на одном из пролетов моста просела плита перекрытия. По словам специалистов, для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.
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