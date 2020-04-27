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27апреля
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Минпросвещения запускает телеуроки для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Минпросвещения запускает телеуроки для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Фото: iStock

Министерство просвещения РФ и Общественное телевидение России в рамках проекта «Моя школа в online» запускают телеуроки для школьников выпускных классов. Эти уроки позволят им подготовится к Единому госэкзамену в 11-м классе и Основному госэкзамену в 9-м, пишет РИА Новости.

Ранее Минпросвещения совместно с мультиплатформенным оператором цифровой среды «Триколор» на телеканале «Клякса» с 22 апреля начали образовательное вещание «Моя школа в online», которое поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.

«С 27 апреля на Общественном телевидении России будут демонстрироваться 30-минутные уроки, которые помогут ученикам 9-11 классов подготовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в этом году», – следует из инфографики, представленной Минпросвещения.

Занятия будут проходить по будням с 9:00 до 12:00. Отмечается, что всего будет проведено около 400 уроков по темам, необходимым для завершения учебного года и соответствующим программе четвертой четверти. В записи уроков, получивших название «Мое просвещение», и образовательного контента принимают участие ведущие педагоги страны.

Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская электронная школа». Для перехода туда нужно в конце занятия считать QR-код прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.

Как предполагает министр просвещения Сергей Кравцов, вещание телепроекта по обоим каналам должно будет охватить порядка 5 миллионов человек.

Ожидается, что кампания по сдаче Единого государственного экзамена в этом году начнется 8 июня. Итоговая аттестация в девятых классах, согласно проекту расписания, пройдет в период с 1 июня по 31 июля, даты проведения каждый регион определит самостоятельно, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Девятиклассникам в этом году предстоит сдать всего два обязательных предмета – русский язык и математику, сдача предметов по выбору отменена.

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#образование

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