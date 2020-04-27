Путин проведет совещание с губернаторами по коронавирусу 28 апреля

Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов по вопросам борьбы с коронавирусом состоится 28 апреля в формате видеоконференции. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Губернаторы должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Координационная комиссия, то есть штаб правительственный, естественно, осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров», — отметил Песков.

Будет ли сделано следующее заявление по дальнейшему эпидрежиму в стране, пока не сообщается.

Как пишут «Известия», 22 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что некоторые главы российских регионов формально отнеслись к исполнению поручений главы государства. По большей части это связано с обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием.

8 апреля Путин провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля.

Приоритетом для субъектов должно стать сохранение здоровья людей, а также недопущение спада экономики. Отдельной задачей является наращивание медицинских мощностей в учреждениях здравоохранения регионов в виде обеспечения достаточного количества койко-мест и необходимого для лечения оборудования.