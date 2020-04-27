Благовещенец предстанет перед судом за подделку рецепта на психотропный препарат

В Благовещенске окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1982 года рождения, которого обвиняют в подделке рецепта на психотропный препарат. В феврале 2019 года мужчина подделал документ и приобрел лекарство ограниченного оборота в одной из аптек города.

Благовещенец использовал поддельные бланки медицинских рецептов и печати врача и поликлиники, которые ранее заказал в интернете. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено, его фигурант предстанет перед судом. Согласно действующему законодательству за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

В ходе обыска у амурчанина также изъято около 200 удостоверений, вкладышей к ним, бланков, а также печати различных государственных учреждений, часть из которых имеет гербовые знаки. По данному поводу МО МВД России «Благовещенский» проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).