Из-за пандемии коронавируса шествие Бессмертного полка пройдет в онлайн-формате

Шествие Бессмертного полка в этом году впервые проведут в онлайн-формате. Фотографии ветеранов и информацию о них можно будет загрузить на страницах в социальных сетях «Вконаткте» и «Одноклассники», а также на платформах проекта «Бессмертный полк». Также 9 мая россиян приглашают выйти на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы».

Как провести традиционное многомиллионное шествие в новом формате, говорили на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Участниками конференции стали представители общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров и Артем Хуторской, а также представители партнеров акции.

«Шествие Бессмертного полка – это неотъемлемая часть празднования Дня Победы…Когда угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия обязательно состоятся», – заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров. Пока же организаторы акции намерены действовать в условиях сложившейся ситуации. «Не случайно у нас появилось много инициатив по празднованию 9 мая, не выходя из дома. Фото ветеранов хотят разметить на балконе, на автомобиле… Акция стала народной, в ней хотят принять участие все граждане станы. Было принято решение провести опрос населения, какой формат был бы востребован, чтобы поздравить своих ветеранов и почтить память павших», – продолжил Сергей Макаров.

Опрос общественного мнения организовали на площадке соцсети «Вконтакте». Наиболее востребованными, по словам организаторов, оказались 2 формата. В их числе акция в интернет-пространстве и предложение спеть победные песни, приспособившись к условиям самоизоляции. «Многие видят это так – выйти на балконы в один и тот же день и час и исполнить песню “День Победы”. Мы не против разных вариантов», – добавил Сергей Макаров.

На онлайн-конференции включили обращение Василия Ланового. Он обратился к зрителям как сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк». «Друзья, включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно и вспомните о тех, благодаря кому мы живём на этой прекрасной земле. Вы увидите, что ваши соседи тоже выйдут с портретами. А после минуты молчания мы все вместе исполним песню “День победы”. Это и есть наше единение», – заключил Василий Лановой.

Но что делать тем, у кого нет балконов – такой вопрос поступил от журналистов. «Я убежден, что окна есть у всех, – ответил на это Сергей Макаров. – Если у вас дача, частный дом, то пожалуйста, выходите во двор всей семьей. Если мы проживаем в мегаполисе, в многоквартирных домах, где люди должны изолированно провести это время, то здесь разум должен восторжествовать. Мы, как только победим этот вирус, получим возможность собраться вместе».

«День победы объединяет все поколения. И было принято вынужденное решение о переносе военного парад и шествия Бессмертного полка. Но праздник 9 мая, традиция идти вместе все равно состоится и ничего не помешает тому, чтобы полк пошел, – добавил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – У нас есть возможность разместить фотографии наших близких, информацию о них, где и при каких обстоятельствах они совершали подвиги. Онлайн шествие будет транслироваться на разных ресурсах».

Организаторы интернет-акции не исключают, что участниками онлайн-шествия станет еще больше человек, чем собирает шествие ежегодно в День Победы. Заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян рассказал, что стать участников шествия в формате онлайн можно, загрузив фотографию своего ветерана в интернет, например, воспользовавшись специальным разделом в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте»:

«Там появится специальный раздел, с помощью которого пользователи смогут поделиться карточкой своего героя и информацией о нем. Нужно заполнить форум и опубликовать данные героя. Самое главное, что все эти фото и данные, загруженные в соцсетях, попадут в специальную трансляцию, которая будет визуализировать шествие Бессмертного полка в режиме онлайн».

«Никакие эпидемии не помешают людям выразить свое отношение к тем, кому они обязаны своей жизнью. Даже этот необычный формат еще больше позволит расширить этот огромный перечень, этот потрясающий строй ветеранов», – добавил Артем Хуторской.

Организаторы попросили с пониманием отнестись к тому, что модерация информации будет занимать некоторое время, и высказали надежду, что в потоке фотографий настоящих ветеранов войны не будут попадаться «бессмысленные образы и картинки, которым не место в сети».

«Праздник не потеряет душевность, потому что мы все равно объединяемся, – произнес Сергей Макаров, отвечая на вопрос о том, не потеряет ли акция присущую ей особую душевную атмосферу. – В прошлом году Бессмертный полк собрал около 10 миллионов наших граждан. Мы опробуем оналйн-формат, он будет не меньше по количеству участников, но мы не задаем никаких порогов. Это наша память, которую мы обязаны передать своим детям и внукам, пусть все знают, что к нам с мечом ходить не надо».

Предварительно известно, что на Дальнем Востоке акция в онлайн-формате стартует в 11 часов утра. Фотографии ветеранов будут транслироваться не в алфавитном порядке, а по мере поступления на платформу акции.

Чтобы стать участникам акции, необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта "Банк Памяти", либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Трансляция состоится на телеэкранах, различных online-платформах, а также портале "Бессмертного полка России" www.polkrf.ru.

Все вопросы, которые касаются участия в акции, желающие могут задать по телефону Горячей линии: 8 800 20 1945 0.