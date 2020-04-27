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27апреля
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сегодня, 19:42 0

В Приамурье 1,5 миллиона рублей выделили на маски, воду и питание для медиков

В Приамурье 1,5 миллиона рублей выделили на маски, воду и питание для медиков
Фото: СС0 Public Domain

На приобретение средств индивидуальной защиты в Приамурье планируется направить около 860 тысяч рублей. На эти деньги купят почти 18,7 тысячи масок. Еще 600 тысяч рублей потратят на питание для работников станции скорой медпомощи Благовещенска и 121 тысяча уйдет на приобретение бутилированной воды для сотрудников инфекционной больницы.

Все эти деньги взяты с благотворительного счета, открытого для сбора пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение её последствий.

На сегодняшний день на счет поступило более 12 миллионов 900 тысяч рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также от частных лиц. Ранее на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков было потрачено около 5 миллионов рублей. Как ожидается, после заключения договоров на поставку на счете останется около 6,3 миллиона.

Благотворительный счет был открыт по поручению губернатора Благовещенским комплексным центром социального обслуживания населения «Доброта». Это единственный официальный счет для таких перечислений в области. Его реквизиты размещены на официальном сайте правительства.

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#коронавирус

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