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27апреля
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сегодня, 19:02 1

После объявления ЧС на благовещенском мосту через Зею в Белогорске обследовали путепровод

После объявления ЧС на благовещенском мосту через Зею в Белогорске обследовали путепровод
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске обследовали путепровод, соединяющий микрорайоны Транспортный и Центральный. Поручение о визуальном осмотре глава Белогорска Станислав Мелюков дал после того, как в Благовещенске на автомобильном мосту через Зею ввели ЧС локального характера.

Состояние белогорского путепровода оценили замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов и начальник управления капитального строительства Татьяне Савченко.

«Посмотрели, оценили: все в норме, – заключил Владимир Розонов. – Оперативно и качественно завершено усиление моста в 2019 году. Все пять опор держат путепровод над Транссибом. В настоящее время занимаемся проектом второго путепровода. Взаимопонимание с Минтрансом есть».

Работы по ремонту путепровода в Белогорске были проведены в 2018-2019 годах. После обрушение моста в Свободном губернатор региона дал поручение обследовать все мосты в области. В Белогорске по итогам обследования путепровод был отремонтирован. На это из городского бюджета направляли 10 миллионов рублей, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #транспорт

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    9 минут назад

    Посмотрели они :D. Ржунимагу бля

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