Губернатор Приамурья объяснил, почему в области еще не ввели жесткий карантин

Пояснения Василий Александрович дал в своем аккаунте в Инстаграме, напомнив о своих словах, произнесенных почти 2 недели назад в прямом эфире. Вот то, что тогда было сказано: «Мы думаем, что рост заболеваемости может быть в мае – это оценка специалистов. Наша задача – чтобы это не произошло в форме цунами. Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно. Если количество заболевших вырастет до 30, мы готовы уйти на полный карантин».

После глава региона объяснил, почему имея официально зарегистрированных 40 больных коронавирусом, область все-таки не ушла в режим тотального карантина.

Василий Орлов сказал следующее: «Во-первых, несмотря на рост статистики нам удается удерживать ситуацию под контролем. Она сложная, но контролируемая. Введенные ранее ограничения дали результаты – люди привыкли носить маски, бизнес, которому разрешено сейчас работать, приспособился к новым условиям.

Во-вторых, мы все это время наращиваем коечный фонд, в том числе койки с кислородом. Докупаем ИВЛ, хотя по-прежнему, слава богу, у нас нет до сих пор ни одного пациента, кто бы нуждался в этих аппаратах.

В-третьих, мы вводим серьезные меры в тех местах, где это наиболее опасно. Со среды это будет сделано для Свободного и некоторых населенных пунктов Свободненского района. Это делаем там в превентивном порядке, хотя больной там всего один. Но рядом крупный объект с огромным количеством людей. И чтобы не допустить вспышки и защитить и население, вводятся ограничения на въезд.

В-четвертых, мы готовы в случае неблагоприятного развития ситуации ввести такие меры и для других населенных пунктов, если ситуация будет выходить из-под контроля.

Все решения принимает штаб. Мы на штабе внимательно рассматриваем эти вопросы, видим, как развивается все в других регионах. И пока решения такие».