Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:55 14

Губернатор Приамурья объяснил, почему в области еще не ввели жесткий карантин

Губернатор Приамурья объяснил, почему в области еще не ввели жесткий карантин
Фото: https://ria.ru/

Губернатор Амурской области Василий Орлов объяснил, почему регион до сих пор не ушел на полный карантин, как озвучивалось ранее. До этого глава региона в прямом эфире говорил, что жесткий карантин будет объявлен после того, как число заболевших коронавирусом в Приамурье вырастет до 30 человек. На сегодня их уже 40.

Пояснения Василий Александрович дал в своем аккаунте в Инстаграме, напомнив о своих словах, произнесенных почти 2 недели назад в прямом эфире. Вот то, что тогда было сказано: «Мы думаем, что рост заболеваемости может быть в мае – это оценка специалистов. Наша задача – чтобы это не произошло в форме цунами. Готовы ввести жесткий режим карантина, если увидим, что ситуация развивается негативно. Если количество заболевших вырастет до 30, мы готовы уйти на полный карантин».

После глава региона объяснил, почему имея официально зарегистрированных 40 больных коронавирусом, область все-таки не ушла в режим тотального карантина.

Василий Орлов сказал следующее: «Во-первых, несмотря на рост статистики нам удается удерживать ситуацию под контролем. Она сложная, но контролируемая. Введенные ранее ограничения дали результаты – люди привыкли носить маски, бизнес, которому разрешено сейчас работать, приспособился к новым условиям.

Во-вторых, мы все это время наращиваем коечный фонд, в том числе койки с кислородом. Докупаем ИВЛ, хотя по-прежнему, слава богу, у нас нет до сих пор ни одного пациента, кто бы нуждался в этих аппаратах.

В-третьих, мы вводим серьезные меры в тех местах, где это наиболее опасно. Со среды это будет сделано для Свободного и некоторых населенных пунктов Свободненского района. Это делаем там в превентивном порядке, хотя больной там всего один. Но рядом крупный объект с огромным количеством людей. И чтобы не допустить вспышки и защитить и население, вводятся ограничения на въезд.

В-четвертых, мы готовы в случае неблагоприятного развития ситуации ввести такие меры и для других населенных пунктов, если ситуация будет выходить из-под контроля.

Все решения принимает штаб. Мы на штабе внимательно рассматриваем эти вопросы, видим, как развивается все в других регионах. И пока решения такие».

Просмотров всего: 1132

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 5

Благовещенских предпринимателей приговорили к штрафу за нарушение мер профилактики коронавируса
Коронавирус 1

Глава Зеи: «Заболевшая COVID-19 семья прилетела из Ингушетии»
Общество 3

С начала года дальневосточная железная дорога перевезла больше 3 тысяч тонн медицинских грузов
Коронавирус 1

В родительский день благовещенцев просят воздержаться от посещения кладбищ

Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    30 минут назад

    да радуйтесь дебилы что вас пока по норам не загнали!!!!

    еще и спрашивают идиоты, в москве сидят все как в клетках

  • Демидыч

    Демидыч
    29 минут назад

    мудрое решение

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    25 минут назад

    Короче, слово не держит. Обещал карантин, а теперь в кусты и жалкие отмазки.

  • Erenna

    Erenna
    24 минуты назад

    МИР ДВЕРЬ МЯЧ

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    22 минуты назад

    Бла бла бла

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    22 минуты назад

    Бла бла бла

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    18 минут назад

    Молодец! Не идёт на поводу у подстрекателей. Когда речь шла о 30ти, были другие условия. Сейчас все поменялось. Обращаюсь к тем кто "типо за базаром следи", какое счастье что у вас отсутствует интеллект и по этому отсутствует возможность подняться выше плинтуса. Цель была, не допустить эпидемиологического хаоса, губернатор с этой задачей справляется.

  • Ян80

    Ян80
    12 минут назад

    Зачем вводить карантин?!

    Организации общественного питания закрыты. В ТЦ народ перестал ходить. Процентов 20-30 магазинов промышленных товаров в ТЦ уже закрыты, оставшиеся магазины закроются в мае сами.

  • paravis

    paravis
    11 минут назад

    Губернатор потерял доверие народа, это неоспоримый факт.

  • usypov. blg28

    usypov. blg28
    8 минут назад

    В среду - четверг будет обращение Путина; к этому моменту и подгадывают. Ближайшие пару - тройку дней так и будет. Дальше - в зависимости от того, что президент скажет.

  • Зейская

    Зейская
    6 минут назад

    Саня mestnui1

    да радуйтесь дебилы что вас пока по норам не загнали!!!! еще и спрашивают идиоты, в москве сидят все как в клетках



    Сам-то ты умный?

  • 28Unknown

    28Unknown
    5 минут назад

    paravis 4 минуты назад

    Губернатор потерял доверие народа, это неоспоримый факт.

    Кем не оспорим, тобой что ли диванный аналитик, иди боярышника накати, аптеки открыты !

  • Зейская

    Зейская
    3 минуты назад

    Клаус Хайда

    Короче, слово не держит. Обещал карантин, а теперь в кусты и жалкие отмазки.



    Да успокойся ты, несчастный женоненавистник!

    Чем меньше будет Клаусов, тем спокойнее всем будет!

    Ну помрёт один Клаус, воздух чище станет!

  • Зейская

    Зейская
    1 минута назад

    Ян80

    Зачем вводить карантин?!

    Организации общественного питания закрыты. В ТЦ народ перестал ходить. Процентов 20-30 магазинов промышленных товаров в ТЦ уже закрыты, оставшиеся магазины закроются в мае сами.



    Плюсую!!!

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь