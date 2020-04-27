Еще ряд муниципалитетов в Приамурье сможет контролировать розничную продажу алкоголя

27 апреля комитет по вопросам экономики и собственности заксобрания Амурской области рассмотрел законопроект, расширяющий права городских и районных администраций в сфере надзора за торговлей алкогольной и спиртосодержащей продукцией. В мае прошлого года Приамурье включилось в эксперимент по передаче этих государственных полномочий органам местного самоуправления.

Пилотными территориями стали город Белогорск и Сковородинский район. С 2021 года в этот список планируется включить Тынду, Тындинский, Зейский, Октябрьский и Тамбовский районы.

За период действия закона, наделившего администрации Белогорска и Сковородинского района полномочиями по осуществлению государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, специалистами проведено 38 проверок объектов, изъято свыше 1 800 литров контрафактного алкоголя.

«Цель передачи государственных полномочий – во-первых, повысить оперативность реагирования на жалобы населения, во-вторых, сделать контрольные мероприятия системными. Итоги года показали, что эффект есть. Соответственно, практику надо развивать. Тем более муниципалитеты сами выходят с предложениями о передаче им полномочий, значит, повышать уровень контроля за торговлей крепкими напитками они готовы», – прокомментировал инициативу председатель комитета Виктор Радченко.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.