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27апреля
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сегодня, 17:59 5

Благовещенских предпринимателей приговорили к штрафу за нарушение мер профилактики коронавируса

Благовещенских предпринимателей приговорили к штрафу за нарушение мер профилактики коронавируса
Фото: www.instagram.com

Благовещенским городским судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении двух индивидуальных предпринимателей по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Суд установил, что они не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

17 апреля полиция провела проверку в торговых точках, расположенных в поселке Моховая падь. Было установлено, что в баре «Местный» и торговом павильоне «Тополек» при входе в помещение отсутствует средство дезинфекции для посетителей, на полу отсутствует разметка, обозначающая интервал между посетителями, у продавцов отсутствуют средства защиты (перчатки).

По версии обвинения торговые точки допустили нарушения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В ходе судебного разбирательства индивидуальные предприниматели признали свою вину, сообщили суду, что допущенные нарушение в настоящее время устранены.

Суд признал владельцев торговых точек виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и назначил каждому предпринимателю административный штраф в размере 30 000 рублей.

Постановления судьи не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, сообщает официальный инстаграм-аккаунт городского суда.

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#бизнес #коронавирус #суды #торговля

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    В Моховой пади проверили и приговорили))).

  • mm_Макс Сафонов

    mm_Макс Сафонов
    1 час назад

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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Нашли крайних,блин. ЕдРо рулит.

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Предпринимателей они оштрафовали. Сегодня за отсутствие разметки. Завтра придут трясти за несоблюдение её покупателями. Это ж не сложно. Не то что блатняку отмороженному, который за продуктами с травматом ходит, противостоять. Зато борзого "бессимптомного носителя" только лекциями воспитывали, про реальное наказание никакой информации не было.

  • Станислав 28

    Станислав 28
    1 час назад

    Добили.Печально. В других странах штраф это последняя мера.

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