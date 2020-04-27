Благовещенских предпринимателей приговорили к штрафу за нарушение мер профилактики коронавируса

Благовещенским городским судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении двух индивидуальных предпринимателей по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Суд установил, что они не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

17 апреля полиция провела проверку в торговых точках, расположенных в поселке Моховая падь. Было установлено, что в баре «Местный» и торговом павильоне «Тополек» при входе в помещение отсутствует средство дезинфекции для посетителей, на полу отсутствует разметка, обозначающая интервал между посетителями, у продавцов отсутствуют средства защиты (перчатки).

По версии обвинения торговые точки допустили нарушения правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В ходе судебного разбирательства индивидуальные предприниматели признали свою вину, сообщили суду, что допущенные нарушение в настоящее время устранены.

Суд признал владельцев торговых точек виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и назначил каждому предпринимателю административный штраф в размере 30 000 рублей.

Постановления судьи не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, сообщает официальный инстаграм-аккаунт городского суда.