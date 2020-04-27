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27апреля
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Глава Зеи: «Заболевшая COVID-19 семья прилетела из Ингушетии»

Глава Зеи: «Заболевшая COVID-19 семья прилетела из Ингушетии»

Трое жителей Зеи, которым впоследствии был поставлен диагноз COVID-19, возвращались из Ингушетии в Благовещенск через Москву. Из Благовещенского аэропорта до Зеи они добирались на личном автомобиле. Приехав в город, сразу позвонили на службу 112 и самоизолировались. Через несколько дней у них появились симптомы заболевания. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал глава Зеи Сергей Гибадуллин.

«На момент поступления в больницу у женщины была температура до 39. Буквально в течение суток медицинским работникам удалось температуру сбить. На данный момент состояние у всех заболевших удовлетворительное, симптоматики никакой нет, чувствуют они себя замечательно. Находятся в боксах, получают лечение в полном объеме», – поясняет Сергей Равилович.

Сейчас в Зее на домашней самоизоляции находится около 30 человек потенциально контактных. За ними наблюдают медики. В целом обстановка в городе спокойная, говорит глава. Хотя в начале наблюдалась некая агрессия в отношении этой семьи.

«Очень большая проблема у нас – это соцсети. Люди начинают выплескивать свой негатив. Были у нас и обращения по поводу негативных высказываний в сторону заболевших. Но я хочу сказать, что никто из нас не застрахован от такого. Эти люди вернулись к себе домой. То, что так получилось, по большому счету, это не их вина. Поэтому жителей города мы стараемся успокаивать. Показываем те противоэпидемиологические мероприятия, которые проводим», – рассказывает мэр Зеи.

Подробнее об обстановке в городе в видео.

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#Зея #коронавирус #Простые вопросы

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