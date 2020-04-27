С начала года дальневосточная железная дорога перевезла больше 3 тысяч тонн медицинских грузов

Дальневосточная железная дорога с начала года перевезла более 3 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий. Основная масса отправок приходится на медикаменты (более 1 тысячи тонн), изделия из марли и ваты (403 тонны), антибиотики (100 тонн). В апреле было погружено 53 тонны витаминов.

«В непростых эпидемиологических условиях погрузка и отправка медикаментов является одной из приоритетных задач магистрали. Так, в марте объем перевозок достиг 869 тонн, с начала апреля отправлено 676 тонн», – говорится в сообщении ДВЖД в понедельник, 27 апреля.

Грузы медицинского назначения чаще всего отправляются на Московскую, Октябрьскую, Свердловскую и Западно-Сибирскую железные дороги. ДВЖД обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и Якутию, пишет «Интерфакс».