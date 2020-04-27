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27апреля
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сегодня, 17:51 3

С начала года дальневосточная железная дорога перевезла больше 3 тысяч тонн медицинских грузов

С начала года дальневосточная железная дорога перевезла больше 3 тысяч тонн медицинских грузов
Фото: https://www.lantidiplomatico.it/

Дальневосточная железная дорога с начала года перевезла более 3 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий. Основная масса отправок приходится на медикаменты (более 1 тысячи тонн), изделия из марли и ваты (403 тонны), антибиотики (100 тонн). В апреле было погружено 53 тонны витаминов.

«В непростых эпидемиологических условиях погрузка и отправка медикаментов является одной из приоритетных задач магистрали. Так, в марте объем перевозок достиг 869 тонн, с начала апреля отправлено 676 тонн», – говорится в сообщении ДВЖД в понедельник, 27 апреля.

Грузы медицинского назначения чаще всего отправляются на Московскую, Октябрьскую, Свердловскую и Западно-Сибирскую железные дороги. ДВЖД обслуживает шесть регионов РФ: Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и Якутию, пишет «Интерфакс».

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#здоровье #коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    6000 тонн - один грузовой поезд.

  • mm_Макс Сафонов

    mm_Макс Сафонов
    1 час назад

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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

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