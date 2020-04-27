Ребенок проткнул череп ножницами и выжил

В КНР двухлетний ребенок выжил после того, как его висок пронзили большие портновские ножницы. Чтобы спасти мальчика, понадобилась двухчасовая операция.

Пока родственники мальчика смотрели телевизор, ребенок забрался на табуретку, выдвинул ящик шкафа и стал играть с лежавшими там вещами. Не удержавшись, он упал с табуретки и наткнулся на ножницы, которые держал в руке. В результате они пронзили его голову.

Бабушка немедленно отвезла внука в больницу, не трогая ножницы. По словам нейрохирурга Ван Шаохуа, который осматривал ребенка, лезвия вошли в его голову на 15 миллиметров. «Мальчику очень повезло. Ножницы проткнули его череп и мозговую оболочку, но ткани мозга остались неповрежденными», – цитирует доктора «Лента.ру».

Чтобы извлечь ножницы из головы, понадобилась двухчасовая хирургическая операция. Врачи считают, что в ближайшие время ребенок поправится.