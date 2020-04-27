Благовещенским ветеранам оплатят квитанции за коммунальные услуги

«Амурские коммунальные системы» оплатят квитанции ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, в мае благовещенские ветераны получат необычные квитанции, напечатанные на цветной бумаге с отметкой «Оплачено за май 2020» и указанием суммы – «0 рублей». Всего в городе будет 47 таких платежных документов.

Об этом сообщают Амурские коммунальные системы у себя в Инстаграме.

«Нужно отметить, оплачены будут не только потреблённые вода и тепло, но и другие услуги в квитанции: общедомовые нужды, обслуживание управляющей компании, обращение с ТКО и прочее. "Квитанции Победы" не подлежат оплате во всех регионах работы "Российских коммунальных систем". Акция распространяется на категории ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны», – сообщает организация в соцсети.