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27апреля
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сегодня, 17:47 3

Благовещенским ветеранам оплатят квитанции за коммунальные услуги

Благовещенским ветеранам оплатят квитанции за коммунальные услуги
Фото: www.instagram.com

«Амурские коммунальные системы» оплатят квитанции ветеранов Великой Отечественной войны. Таким образом, в мае благовещенские ветераны получат необычные квитанции, напечатанные на цветной бумаге с отметкой «Оплачено за май 2020» и указанием суммы – «0 рублей». Всего в городе будет 47 таких платежных документов.

Об этом сообщают Амурские коммунальные системы у себя в Инстаграме.

«Нужно отметить, оплачены будут не только потреблённые вода и тепло, но и другие услуги в квитанции: общедомовые нужды, обслуживание управляющей компании, обращение с ТКО и прочее. "Квитанции Победы" не подлежат оплате во всех регионах работы "Российских коммунальных систем". Акция распространяется на категории ветеранов, участвовавших в боевых действиях в период Великой Отечественной войны», – сообщает организация в соцсети.

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#ЖКХ #помощь

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Комментарии
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  • mm_Макс Сафонов

    mm_Макс Сафонов
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  • pushievskii@mail.ru

    pushievskii@mail.ru
    2 минуты назад

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  • pushievskii@mail.ru

    pushievskii@mail.ru
    2 минуты назад

    Сам ты дрочишь

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