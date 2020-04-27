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27апреля
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Из-за проблем с мостом в Благовещенске пассажиров через Зею будут перевозить на «пумах»

Из-за проблем с мостом в Благовещенске пассажиров через Зею будут перевозить на «пумах»

В Амурской области минтранс разработал альтернативные схемы движения межмуниципальных автобусов и грузовых автомобилей. Из-за ЧС на мосту через Зею транспортные потоки пришлось перевести на временную схему.

26 апреля, в Благовещенске ввели режим ЧС локального характера в границах моста через реку Зея. В понедельник, 27 апреля, с 10:00 введено ограничение для движения транспорта весом свыше 3,5 тонн, это коснулось и всех пассажирских автобусов.

Пока на объекте будут проводиться ремонтные работы, в министерстве транспорта и дорожного хозяйства проработали несколько схем альтернативного движения общественного межмуниципального транспорта и грузовых автомобилей.

«На зейском мосту пострадала балка и плита перекрытия, на сегодняшний день проектировщики готовят проектные решения по устранению данной ситуации. До момента устранения неисправностей грузовой транспорт в Благовещенск будет передвигаться по трассе Благовещенск – Свободный либо перегружаться на площадках в селе Владимировка и на Новотроицком шоссе на транспортные средства с меньшей грузоподъемностью. А также отработали с хозяйствующими субъектами, это сельхоз производителями, перевозчиками, чтобы они планировали свои маршруты исходя из данной ситуации. Что касается пассажирских перевозок, прорабатывалось много вариантов, остановились на наиболее приемлемых, провели встречи с перевозчиками, часть маршрутов будет направлена на свободненское направление, частично перевозчики будут использовать автобусы с меньшей посадкой пассажиров (до 3,5 тонн), также мы планируем пассажиров доставлять через реку Зея на судах на воздушной подушке – занимаемся сейчас этим вопросом», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Уже определен перевозчик, который будет осуществлять транспортировку через реку Зея на воздушных подушках.

Министр отметил, что есть еще несколько задач которые предстоит оперативно выполнить специалистами минтранса, ГИБДД, собственниками дорог, администрацией по организации перевозки через реку Зея водным транспортом.

«Сейчас отрабатывается с перевозчиками стыковочное расписание пум и автотранспорта регулярных перевозок, маршрут движения доставки пассажиров от автовокзала до улицы Амурская, 1, а также техническая возможность принятия пассажиров на левом берегу Зеи. Необходимо обустроить площадку высадки и посадки пассажиров, она должна отвечать требованиям безопасности, возможность стоянки автобусов, обустройство дорожными знаками», – добавил руководитель регионального дорожно-транспортного ведомства.

Проезд на пуме будет обеспечен только пассажирам межмуниципальных маршрутов, подчеркивают в региональном минтрансе.

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#областная власть #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Приплыли, как говориться...

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    До 1981 года небыло автобусов легче 3,5 тонн.Но были паромы...

  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    придумали как пумам дать работу!

    Так как между городами не так много больших автобусов , перевозчик должен сам решить вопрос, как доставить людей до автобуса за мостом.

  • mm_Макс Сафонов

    mm_Макс Сафонов
    1 час назад

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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Особенно понравилось - "Уже определен перевозчик, который будет осуществлять транспортировку через реку Зея на воздушных подушках." У нас очередь из перевозчиков на воздушных подушках? Огласите весь список,-пожалуйста....

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    "«Сейчас отрабатывается с перевозчиками стыковочное расписание пум и автотранспорта регулярных перевозок, маршрут движения доставки пассажиров от автовокзала до улицы Амурская, 1, а также техническая возможность принятия пассажиров на левом берегу Зеи. Необходимо обустроить площадку высадки и посадки пассажиров, она должна отвечать требованиям безопасности, возможность стоянки автобусов, обустройство дорожными знаками», – добавил руководитель регионального дорожно-транспортного ведомства." Да тут две недели(с нашими темпами)будут все это делать-смысл?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    а сколько нужно будет заплатить за Пуму?

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