В родительский день благовещенцев просят воздержаться от посещения кладбищ

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В родительский день, 28 апреля, кладбища в Благовещенске не будут закрыты для посещений. Однако местные власти в связи с пандемией рекомендуют жителям областного центра, которые входят в группу риска, воздержаться от поездок на места захоронений.

В этом году Радоница, или родительский день, когда принято навещать могилы родных и наводить там порядок, выпадает на 28 апреля. Чтобы избежать массового скопления людей на кладбищах, власти Благовещенска призывают горожан временно воздержаться от посещения мест захоронений или выбрать для этого более поздние сроки.

В этом году не будет проводиться организованный подвоз горожан к кладбищам на автобусах. Как сообщало Амур.инфо, в случае посещения кладбищ, благовещенцам необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

Запретили посещать кладбища на родительский день в Тынде. 28 апреля в столице БАМа в нескольких километрах от кладбищ будут дежурить патрульные посты. Дальнейшее движение транспорта будет запрещено. Вход на территорию кладбищ также будет ограничен.