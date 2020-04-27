Амурский краеведческий музей стал участником международного фестиваля «Интермузей-2020»

Амурский областной краеведческий музей примет участие в Международном фестивале «Интермузей-2020». В этом году тема фестиваля – «Хранители мира» – посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией, фестиваль пройдет в новом цифровом формате.

На «Интермузее» Амурская область представит виртуальную экспозицию «Амурская область. Тыл – фронту», где будут показаны уникальные фотодокументы из музейного собрания, отражающие особенности жизни территории в годы Великой Отечественной войны, а именно: подготовку специалистов всевобуча, переход заводов и фабрик на выпуск военной продукции, обучение женщин-трактористок, работавших в сельском хозяйстве и другое.

Помимо виртуальной выставки, Амурский областной краеведческий музей представит материалы, отражающие свою работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. К ним относятся стационарные выставки, экскурсии, интерактивные мероприятия и научно-практические конференции.

Представление уникальных материалов из музейного собрания, своего опыта, а также знакомство на портале imuseum.ru с экспозициями других музеев–участников фестиваля «Интермузей-2020» будет способствовать профессиональному совершенствованию и росту сотрудников музея, развитию музейного дела в Амурской области в целом.

Фестиваль «Интермузей-2020» – это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в котором ежегодно участвуют около 400 российских и зарубежных музеев, его посетителями становятся более 40 тысяч человек.

Амурский областной краеведческий музей посвятил свою работу в 2020 году теме 75-летия Великой Победы: ведет прием фотографий фронтовиков для размещения на мемориальном портале «Дорога памяти», готовит обновленную выставку о войне.