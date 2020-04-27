Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:26 1

В районе Тыгды поймали браконьеров, убивших молодую косулю

В районе Тыгды поймали браконьеров, убивших молодую косулю

Трое жителей Тыгды попались на браконьерстве. Мужчин задержали в 700 метрах от села с тушей незаконно добытой ими молодой косули.

Нарушителей выдали следы автомобиля, уходящие в лес. Обнаружив их в ходе планового рейда, инспекторы охотнадзора приняли решение подождать возвращения браконьеров. И действительно через некоторое время увидели свет фар на лесной дороге.

«Включили свет, своим автомобилем перекрыли проезд. В самодельном транспортном средстве, называемом в народе "чекарашкой", были трое жителей Тыгды. Мужчины признали, что ездили на охоту и добыли косулю. "Козленок" оказался совсем юным, ему нет и года», — рассказал инспектор управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

На место были вызваны сотрудники полиции. У браконьеров изъяли продукцию охоты, а также ружье и запрещенную к использованию лампу-фару.

В отношении амурчан составлены материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо прочих возможных санкций, за косулю браконьерам придется выплатить 120 тысяч рублей компенсации вреда, причиненной природе области, сообщает управление по охране животного мира.

Просмотров всего: 285

#животные #природа #происшествия

распечатать


В России и мире

Ребенок проткнул череп ножницами и выжил
Происшествия 7

Из-за проблем с мостом в Благовещенске пассажиров через Зею будут перевозить на «пумах»
Общество 4

В Амурской области с начала года снизилось число преступлений
Происшествия 11

В Благовещенске суд конфисковал почти 4 тысячи масок

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Макс Сафонов

    mm_Макс Сафонов
    1 час назад

    Секс без обязательств: без денег, все анонимно, реальные девки с реальными фото, без шлюх и кидал. Здесь девки сами хотят и первые пишут, я уже не первую снимаю здесь ---- https://bit.vodka/fxPc

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь