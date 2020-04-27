В районе Тыгды поймали браконьеров, убивших молодую косулю

Трое жителей Тыгды попались на браконьерстве. Мужчин задержали в 700 метрах от села с тушей незаконно добытой ими молодой косули.

Нарушителей выдали следы автомобиля, уходящие в лес. Обнаружив их в ходе планового рейда, инспекторы охотнадзора приняли решение подождать возвращения браконьеров. И действительно через некоторое время увидели свет фар на лесной дороге.

«Включили свет, своим автомобилем перекрыли проезд. В самодельном транспортном средстве, называемом в народе "чекарашкой", были трое жителей Тыгды. Мужчины признали, что ездили на охоту и добыли косулю. "Козленок" оказался совсем юным, ему нет и года», — рассказал инспектор управления по охране животного мира области, работавший на месте происшествия.

На место были вызваны сотрудники полиции. У браконьеров изъяли продукцию охоты, а также ружье и запрещенную к использованию лампу-фару.

В отношении амурчан составлены материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Помимо прочих возможных санкций, за косулю браконьерам придется выплатить 120 тысяч рублей компенсации вреда, причиненной природе области, сообщает управление по охране животного мира.