Некоторые предприниматели Приамурья получат до 1,5 миллиона в качестве прямой финансовой поддержки

В Амурской области до 1 мая продолжается прием документов на включение в перечень социальных предпринимателей региона. Получившие такой статус бизнесмены могут претендовать на финансовую помощь от государства.

В условиях пандемии заявки принимают дистанционно по адресу электронной почты slobodenuk.la@economy.amurobl.ru или лично после предварительной записи по номеру 8 (4162) 232-113.

«На сегодняшний день к нам уже поступило порядка 55 обращений от амурских предпринимателей. Больше всего желающих получить статус "социальный предприниматель" из Тынды. При этом каждая заявка рассматривается нами в особом порядке и по тридцати восьми из них уже получено положительное одобрение. После включения в перечень эти предприниматели имеют право претендовать на получение финансовой поддержки от государства», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Статус социального предпринимателя в моногородах позволяет субсидировать компаниям 85 % затрат на развитие и покупку оборудования на сумму до 1,5 миллиона рублей.

Средства могут получить организации, которые предоставляют социальные услуги или производят товары для социальных нужд. Кроме того, финансовую поддержку предоставят предприятиям, на которых не менее половины сотрудников являются гражданами определенных категорий. К ним относятся инвалиды и лица с ограниченными возможностями по здоровью, многодетные семьи, пенсионеры, беженцы и вынужденные переселенцы, малоимущие жители, а также признанные нуждающимися в социальном обслуживании, сообщает пресс-служба минэкономразвития.