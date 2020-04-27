В Благовещенском районе началась дезинфекция территорий массового пребывания людей (видео)

27 апреля средствами дезинфекции обработали стоянку супермаркета самого населенного пункта Благовещенского района – поселка Чигири и территорию Усть-Ивановского детсада. Санитарную обработку совместно провели управление ветеринарии области и районные власти.

Обработку территории провела спецмашина с сотрудниками ветеринарной службы безопасным для животных и человека препаратом «Арбицид».

Как рассказал начальник районной благовещенской станции по борьбе с болезнями животных Юрий Тюряев, во время обработки использовалось концентрированное вещество, которое подходит не только для дезинфекции объектов ветеринарного надзора, но и для обработки тротуаров, дворовых территорий и всех покрытий — как плиточных, так и асфальтобетонных.

«В емкости содержится 1 600 литров дизраствора, так что средства для санобработки более чем достаточно, – пояснил Юрий Тюряев. – Также хочу отметить, что никакого урона вещество не нанесет ни транспортным средствам, ни обуви».

По словам главы Благовещенского района Евгения Седых, в планах обработать 24 места с массовым пребыванием людей. В списке – чигиринская парковая зона, детская площадка в селе Верхнеблаговещенское, территория магазина «По пути» Владимировки.

Также не останутся в стороне от дезинфицирующих процедур территория при храме в Игнатьеве, пешеходные переходы и участки нескольких муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

«В дальнейшем планируем проводить обеззараживание не реже одного раза в две недели, резюмировал Евгений Седых. – К тому же для участия в дезинфекции будут привлечены силы и средства пожарных подразделений, имеющих в своем распоряжении ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели. Считаю, что для борьбы с коронавирусом и нормализации обстановки нужно использовать все имеющиеся средства».