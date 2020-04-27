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27апреля
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сегодня, 16:55 3

В школе Мазановского района ученики начальных классов занимались физкультурой на холоде

В школе Мазановского района ученики начальных классов занимались физкультурой на холоде
Фото: http://www.fonstola.ru/

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жительницы села Таскино о нарушении прав ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина пожаловалась в органы на то, что учеников начальных классов в местной школе заставили заниматься физкультурой на улице в январе, когда были низкие температуры.

Установлено, что со второго полугодия 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием и расписанием учебных занятий в МОКУ «Таскинская СОШ» на уроках физкультуры дети начали заниматься по разделу «Лыжная подготовка».

В ходе одного из уроков в январе 2020 года обучающиеся находились на улице не более 12 минут при внешней температуре воздуха минус 26 °С, тогда как в соответствие с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия на улице для обучающихся начальных классов должны проводиться при температуре не ниже минус 11°С в безветренную погоду.

Вместе с тем как следует из представленной Амурским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информации, среднесуточная температура воздуха на территории Мазановского района в январе 2020 года не поднималась выше минус 18,6 °С.

По результатам проверки прокурор района директору МОКУ «Таскинская ООШ» внес представление об устранении нарушений. После рассмотрения представления образовательное учреждение полностью устранило нарушения, в календарно-тематическое планирование уроков внесены изменения с учетом климатических условий, сообщает областная прокуратура.

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#дети #закон #школа

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    29 минут назад

    неженок готовят

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    Мы в школе в 30 градусов сопли на лыжне морозили, звон бубенчиков далеко был слышен

  • DrDimon

    DrDimon
    15 минут назад

    Tуман

    Мы в школе в 30 градусов сопли на лыжне морозили, звон бубенчиков далеко был слышен



    В наше время не было яжематерей вкупе с прокуратурой.

    Страшный тандем, доложу я вам.

    Жуть берет подумать, что будет, если детка придет с синяками после занятий по футболу.

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