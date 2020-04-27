В школе Мазановского района ученики начальных классов занимались физкультурой на холоде

Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращению жительницы села Таскино о нарушении прав ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина пожаловалась в органы на то, что учеников начальных классов в местной школе заставили заниматься физкультурой на улице в январе, когда были низкие температуры.

Установлено, что со второго полугодия 2019/2020 учебного года в соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием и расписанием учебных занятий в МОКУ «Таскинская СОШ» на уроках физкультуры дети начали заниматься по разделу «Лыжная подготовка».

В ходе одного из уроков в январе 2020 года обучающиеся находились на улице не более 12 минут при внешней температуре воздуха минус 26 °С, тогда как в соответствие с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» занятия на улице для обучающихся начальных классов должны проводиться при температуре не ниже минус 11°С в безветренную погоду.

Вместе с тем как следует из представленной Амурским Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информации, среднесуточная температура воздуха на территории Мазановского района в январе 2020 года не поднималась выше минус 18,6 °С.

По результатам проверки прокурор района директору МОКУ «Таскинская ООШ» внес представление об устранении нарушений. После рассмотрения представления образовательное учреждение полностью устранило нарушения, в календарно-тематическое планирование уроков внесены изменения с учетом климатических условий, сообщает областная прокуратура.