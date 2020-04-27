Ксения Собчак заступилась за Тодоренко и назвала истинную причину травли

Ксения Собчак заступилась за Регину Тодоренко, на которую обрушилась волна хейта после ее высказываний о домашнем насилии. Свое мнение по поводу ситуации она высказала у себя в Инстаграме.

«Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли?» – написала Собчак. По ее мнению, реальная причина травли связана не с высказываниями ведущей, а с тем, что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».

Журналистка назвала позиции, которые ей близки: против домашнего насилия, рассуждений, что «сама виновата». При этом Собчак подчеркнула, что против и «диктатуры толерантности». По ее словам, если у людей нет права на ошибку и права на извинение, то «грош цена этим ценностям».

Собчак с детства не может терпеть травлю одного человека толпой, поэтому не смогла промолчать: «Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека», – пояснила она.

В конце поста журналистка призвала всех к тому, чтобы работать на позитив, а не над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко.

Причиной скандала стало интервью Тодоренко. Она заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Ведущая отметила, что женщине также стоит задуматься о том, совершила ли она что-то, из-за чего партнер ее ударил.

Позже Тодоренко извинилась за неосторожное высказывание. Однако люди посчитали, что звезда оправдывает домашнее насилие. Пользователи взбунтовались и завалили социальные сети гневом на высказывание. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года», а крупный бренд расторг с ней долгосрочный контракт. Регина была лицом его новой рекламной компании.