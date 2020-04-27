Ксения Собчак заступилась за Тодоренко и назвала истинную причину травли
Ксения Собчак заступилась за Регину Тодоренко, на которую обрушилась волна хейта после ее высказываний о домашнем насилии. Свое мнение по поводу ситуации она высказала у себя в Инстаграме.
«Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли?» – написала Собчак. По ее мнению, реальная причина травли связана не с высказываниями ведущей, а с тем, что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».
Журналистка назвала позиции, которые ей близки: против домашнего насилия, рассуждений, что «сама виновата». При этом Собчак подчеркнула, что против и «диктатуры толерантности». По ее словам, если у людей нет права на ошибку и права на извинение, то «грош цена этим ценностям».
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С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся,но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова,но этого мало. Ведь вопрос не в словах,не правда ли? А в том,что нет большего удовольствия для толпы,чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия,против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные,феминистские,лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор,пока мы просвещаем,возмущаемся,отстаиваем их,но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет,то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то,а в том,что феминизм -это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том,что многие вообще не понимают что это такое ,думая ,что это женщины «которые не бреют подмышки» . И вот над этим надо работать,создавая позитивную повестку,а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все. Спасибо @texnosergey за лучшую картинку по этому поводу.
Собчак с детства не может терпеть травлю одного человека толпой, поэтому не смогла промолчать: «Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека», – пояснила она.
В конце поста журналистка призвала всех к тому, чтобы работать на позитив, а не над тем, чтобы уничтожить Регину Тодоренко.
Причиной скандала стало интервью Тодоренко. Она заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Ведущая отметила, что женщине также стоит задуматься о том, совершила ли она что-то, из-за чего партнер ее ударил.
Позже Тодоренко извинилась за неосторожное высказывание. Однако люди посчитали, что звезда оправдывает домашнее насилие. Пользователи взбунтовались и завалили социальные сети гневом на высказывание. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года», а крупный бренд расторг с ней долгосрочный контракт. Регина была лицом его новой рекламной компании.
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