В Приамурье для нуждающихся формируют «тележки добра»

Участники акции #МыВместе в Амурской области обеспечивают нуждающихся благовещенцев продуктами из «тележек добра». В супермаркетах Благовещенска и ряда городских и районных центров желающие оставляют в специальных тележках продукты длительного хранения, чтобы поддержать пожилых и маломобильных людей, вынужденных соблюдать режим самоизоляции в период пандемии.

Активисты ОНФ и волонтеры штаба акции #МыВместе формируют продуктовые наборы и вручают их особо нуждающимся категориям граждан.

«В настоящее время в столице Приамурья «тележки добра» установлены в 8 торговых точках сети «Ням-Ням», «Стик», «Прима», «Самбери», «Светофор». В ближайшие дни их количество должно возрасти. К акции уже присоединились супермаркеты города Райчихинска, села Тамбовка и поселка городского типа Серышево. О своей готовности включиться в общественную работу также заявили представители сферы торговли из Магдагачей», – отметила волонтер регионального штаба акции #МыВместе, участница команды «Молодежка ОНФ» Евгения Ермолаева.

С первого дня всероссийской акции «Тележка добра» благовещенцы стали наполнять тележки макаронными изделиями, крупами, мукой, консервами, сахаром, чаем, кофе, соком и другими продуктами. При этом, особую активность проявили покупатели и поставщики магазинов «Светофор», «Прима» и «Стик», сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Собранные горожанами продукты, по мере наполнения тележек, раскладывают по пакетам и развозят людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Списки одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, добровольцы формируют во взаимодействии с представителями органов соцзащиты населения.

Безвозмездную помощь в виде наборов продуктов питания получили уже несколько благовещенских пенсионеров. В числе тех, кого успели навестить волонтеры, 87-летняя женщина-инвалид. О бедственном положении пенсионерки, пенсии которой хватает лишь на оплату коммунальных услуг и покупку лекарств, добровольцы узнали в обществе глухонемых. Необходимые припасы ей доставили незамедлительно.

Пакет с продовольствием волонтеры вручили еще одной пожилой горожанке. На днях по неосмотрительности она лишилась всей своей пенсионной наличности. Доверившись незнакомому молодому человеку, который предложил ей донести до квартиры тяжелую сумку, женщина осталась без кошелька и паспорта.

Бесплатный продуктовый набор добровольцы доставили также жителю Благовещенска, который проживает в частном секторе на улице Пролетарской и по состоянию здоровья не может себя обслуживать и нуждается в постоянной помощи других людей.

Тронутые вниманием и заботой, они высказали много теплых слов в адрес волонтеров и жителей города за оказанную поддержку.

«Мы также благодарны всем отзывчивым и неравнодушным гражданам, которые не остаются в стороне в тяжелой для многих пожилых и маломобильных людей ситуации. Их помощь особенно необходима тем, кто сейчас не может выйти из дома и в прямом смысле вынужден жить впроголодь. С помощью «тележек добра» и активного участия в акции жителей региона надеемся решить проблемы большинства нуждающихся амурчан», – сказала Ермолаева.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Обращения граждан, попавших в группу риска в период распространения коронавируса, принимаются круглосуточно по телефону горячей линии 112, а также мобильному приложению «ОНФ. Помощь». В Приамурье штаб акции начал работу 25 марта. За это время волонтерами отработано более 600 заявок на приобретение и доставку на дом продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.