Основной ущерб от паводка из-за дождей в Приамурье прогнозируется в июле-августе

Фото: архив/правительство Амурской области

В Приамурье проведены все мероприятия по подготовке региона к паводкам. Сформированы оперативные группы для выезда в районы ЧС для оценки ситуации, проведена проверка готовности систем оповещения населения, организовано обучение амурчан к действиям в условиях ЧС , вызванной затоплением территории, ведется наблюдение за развитием гидрологической обстановки в области.

Также создан резерв финансовых и материальных средств. Размер резервного фонда правительства области составляет 398,4 миллиона рублей. На аналогичный период прошлого года эта сумма равнялась 123,7 миллиона рублей. Создан резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС в размере– 355,7 миллиона рублей, за аналогичный период прошлого года – 323,7 миллиона рублей.

Во второй декаде апреля силами спасателей областного поисково-спасательного отряда проведены взрывные работы по ослаблению структуры льда на наиболее вероятных участках формирования заторов на реке Амур в Шимановском, Магдагачинском и Сковородинском районах. В настоящее время завершается процесс вскрытия рек на территории области.

«В целом прохождение весеннего половодья не вызывает опасений и прогнозируется без угрозы подтоплений населенных пунктов и объектов экономики, – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. – Основной ущерб от подтоплений прогнозируем в период июль-август 2020 года из-за возможных интенсивных дождей, разлива рек и как следствие подтопления населенных пунктов и объектов экономики. Размер ущерба будет зависеть от климатических условий и масштабов чрезвычайной ситуации».

Однако, силы и средства Амурской областной подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач по предназначению – группировка составляет 4 824 человека личного состава, 1 373 единиц техники, 49 единиц плавсредства и 2 воздушных судна, сообщает пресс-служба лесного хозяйства Амурской области.