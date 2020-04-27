Заксобрание обсудило с амурскими аграриями влияние пандемии на сельхозпроизводителей

Депутаты профильного комитета Законодательного собрания выяснили у сельхозтоваропроизводителей Амурской области, с какими проблемами сталкиваются аграрии. Они обсудили насколько пандемия коронавирусной инфекции и введенные в связи с ней ограничительные мероприятия отразились на ходе посевной и могут сказаться на объемах будущего урожая.

Один из самых частых вопросов касался реализации сои, а точнее снижения ее стоимости после установления запрета на экспорт. Закрытие границ повлияло и на закупки гербицидов, многие из которых производятся за границей.

Сразу несколько районов пожаловались на закрытие магазинов продажи запчастей на сельскохозяйственную технику и в целом замедление доставки комплектующих из других российских регионов. Также аграриев интересовало, как будет организована пропускная система, если в Приамурье введут жесткий режим в связи с распространением коронавирусной инфекции: не прекратится ли поставка минеральных удобрений, семян и горюче-смазочных материалов и продуктов для работников АПК.

Вопросы от сельхозтоваропроизводителей парламентарии собирали в течение недели. Всего поступило 14 обращений. Каждое из них профильный комитет отработает индивидуально совместно со специалистами министерств сельского хозяйства и экономического развития области, даст ответ или рекомендацию. А по наиболее актуальным разработает дорожную карту, сообщается на сайте законодательного органа власти.

«Мы видим, что не все хозяйства владеют информацией, например, о наличии на складах тех же удобрений, об условиях предоставления банками отсрочек по уплате кредитов, –прокомментировала председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская. – Не все в курсе, какие объемы финансирования закладываются на реализацию национальных и региональных сельхозпрограмм. Наша задача такую связь наладить, нужные сведения до них донести. Именно это мы ставили первоочередной задачей при проведении такого вот заочного совещания. Данную работу мы будем продолжать, сделаем ее системной и регулярной. Потому что уже завтра у аграриев вновь могут возникнуть вопросы, и они должны знать, кому их можно задать».