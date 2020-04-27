Для некоторых амурчан учебный год может закончиться досрочно

На сегодняшний день в Приамурье вопрос о досрочном окончании учебного года может быть решен только в отношении школ-интернатов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также по итогам общения руководителя минобрнауки области с родителями в рамках прямого эфира в Инстаграме этим учреждениям даны соответствующие рекомендации.

«Возможность досрочного завершения учебного года в конкретной образовательной организации может быть рассмотрена только в том случае, если учебная программа пройдена школьниками в полном объеме. Вместе с тем, сообщаем, что работа учителей в этом случае продолжится. В частности, им необходимо скорректировать учебные программы на новый учебный год с учетом проведения мероприятий, направленных на проверку качества знаний, полученных в период пандемии, повторение пройденного материала и восполнение «пробелов», – прокомментировал заместитель председателя правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Что касается других общеобразовательных организаций, то в них сейчас ведется анализ выполнения учебных программ. По итогам этой работы будут приняты соответствующие решения, сообщает пресс-служба амурского минобрнауки.

На 27 апреля из 294 школ в 100 учреждениях занятия ведутся дистанционно, в 107 – очно, в 87 действует смешанная форма обучения.

Для амурских дошколят в штатном режиме работают 174 организации дошкольного образования детей. В 96 учреждениях функционируют дежурные группы. На сегодняшний день их общее количество составляет 269 (охват – 2,5 тысячи детей).

Организации дополнительного образования детей, а также колледжи и вузы продолжают работать удаленно.