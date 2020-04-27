«Пухляш» из Little Big встал на пяльцы в Благовещенске
В Благовещенске Амурской области появился актер и танцор Дмитрий Красилов — тот самый «Пухляш» из клипа группы Little Big на песню Uno. Его портрет вышила на пяльцах популярная в городе художница Анна Тюрина.
До сих пор Анна рисовала на своих картинах носатых девочек и лупоглазых котов, портреты с «фирменным» стилем расходились «на ура». Как раз сейчас в Амурском областном краеведческом музее лучшие работы собраны на выставке «Коты. Цветы. И кофе», правда из-за коронавируса открылась она в закрытом режиме, но транслировалась в формате онлайн. Залы музея до сих пор недоступны посетителям.
Несколько из выставочных картин Анна Тюрина расшила цветными нитями, расставив акценты. А потом так вошла во вкус, что решила и вовсе отложить кисти, взяла пяльцы и попробовать вышить картину. Художник поделилась, что вышивка для нее сродни графике — те же цветные штрихи.
Для первой полноценной работы Анна Тюрина выбрала портрет, и не кого-нибудь, а популярных ребят из Little Big, которые выставили свой видеоклип Uno на «Евровидение».
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Пррродолжаю учиться современной живописи на курсе у @karinakino_art Это мой первый вышитый портрет. Быстрый, хаотичный и экспрессивный, как и все, что я делаю. А на нем @dimakrasilove Не супер похож. Но следующие будут лучше. Стопудов. Тока я не знаю, что с ним делать теперь. Не могу чужого мужика дома на стенку вешать 🙈 И ждите, теперь #портретытюриной будут с вышивкой.
Дмитрий Красилов, прочитав публикацию в Амур.инфо, тут же перепостил себе цитату из статьи.
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Узнали ? Автор: @tuturina_art . . – «Я хотела, чтобы это был известный персонаж. Сначала выбрала другого товарища из Little Big - с черными губами (Антон Лиссов). Но потом решила, что самый яркий в клипе - «Пухляш», это актер Дмитрий Красилов. Не супер-похож, но встал на пяльцы хорошо. Следующие будут лучше. Только я не знаю, что с ним делать теперь. Не могу чужого мужика дома на стенку вешать. Думаю, что он должен найти своего обладателя» - поделилась в соцсетях Анна Тюрина #талантливыееврофанаты
«Я хотела, чтобы это был известный персонаж. Сначала выбрала другого товарища из Little Big — с черными губами (Антон Лиссов, фронтмен другой известной группы Jane Air. — Прим. ред.). Но потом решила, что самый яркий в клипе — “Пухляш”, это актер Дмитрий Красилов. Не супер-похож, но встал на пяльцы хорошо. Следующие будут лучше. Только я не знаю, что с ним делать теперь. Не могу чужого мужика дома на стенку вешать. Думаю, что он должен найти своего обладателя», — поделилась в соцсетях Анна Тюрина.
Группа Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении-2020» в Роттердаме с песней Uno. Однако организаторы приняли решение перенести конкурс в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сами музыканты на своей странице в Инстаграме объявили конкурс «Карантиновидение-2020».
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Anton LibidO - «Кристина». Заявка на участие в песенном конкурсе #карантиновидение2020 Стилист: @sonyatayurskaya Кристина: @dlgreez Клипмейкер: @alina_pasok Музыка: @sibrininv & @bimkalu Участвуй в #карантиновидение2020 Отмечай друзей в комментариях, кто находится в самоизоляции!!!
Анна Тюрина тем временем, находясь на самоизоляции, продолжает учиться современной вышивке на курсе у известного иллюстратора Карины Кино.
Чей портрет Анна Тюрина вышьет в следующий раз - в блоге Культпросвет.
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